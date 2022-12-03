Bodrumspor - Gençlerbirliği maç sonucu: 2-0

Maça hızlı başlayan yeşil-beyazlı ekip 2’nci dakikada Samet’le öne geçti. Bodrumspor 21’inci dakikada Imeri ile farkı ikiye çıkardı. Kalan dakikalarda iki takımın da çabaları sonuç vermedi, kazanan Bodrumspor oldu. Bu sonuçla Bodrumspor 25 puana çıktı, düşme hattındaki Gençlerbirliği ise 7 puanda kalarak galibiyet hasretini 13 maça çıkardı.

2'inci dakikada etkili gelen Bodrumspor'da Süleyman Özdamar'ın ortasında Samet Yalçın'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

4'üncü dakikada etkili gelen Bodrumspor'da ceza sahası içerisine giren Celal Dumanlı, Gençlerbirliği savunmasının müdahalesiyle yerde kaldı. Penaltı kararı veren hakem VAR'a gitti, ardından penaltı vuruşunu iptal etti.

21'inci dakikada orta alandan etkili çıkan Bodrumspor'da topla buluşan Omar İmeri kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlarla buluşturdu: 2-0.

64'üncü dakikada etkili Bodrumspor'da Kenan Özer'in sert vuruşunda top az farkla auta çıktı.

69'uncu dakikada ceza sahası içerisine orta yapan Kenan Özer'in vuruşunda topla buluşan Celal Dumanlı'nın kaleye sert vuruşunda top az farkla auta çıktı.

70'inci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Süleyman Güneş'in vuruşunda top az farkla auta çıktı.

82'nci dakikada etkili gelen Bodrumspor'da Süleyman Güneş'in vuruşunu kalaci son an da müdahale ederek kurtardı.

Karşılaşma 2-0 Bodrumspor'un üstünlüğüyle sona erdi.

DHA