Bodrumspor galibiyet serisini korumak istiyor

Samsunspor’un zorlu bir rakip olduğunu ifade eden Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, “Çok zorlu bir rakibe karşı oynayacağız. Her zaman hedefimiz sahada oyun anlamında taraftarlarımızı mutlu edip 3 puan alabilmek, bu galibiyet bizim için çok güzel olur” dedi.

Spor Toto 1’inci Lig 18’inci hafta karşılaşmasında Bodrumspor evinde Samsunspor’u konuk edecek. Ligde son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Bodrumspor play-off hattında kalarak yeniden yükselişe geçti. Son 2 maçında gülen taraf olan Bodrumspor yakaladığı galibiyet serisini Samsunspor maçıyla sürdürmek istiyor. Bu çerçevede, Yalıçiftlik Tesis’lerinde maçın hazırlıklarını sürdüren yeşil-beyazlı ekipte, sakatlıkları bulunan Bahadır, Kenan, Recep ve Abdurrahman Canlı durumunun maç gününe kadar netleşeceği belirtildi.

"Geldiğimiz nokta bizim için çok önemli"

Galibiyet serisini koruyarak ilk yarının son iki maçını kazanmak istediklerini söyleyen Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, “Bizim için güzel bir ilk yarıydı ama inişli çıkışlı çok dip yapmadık. Rize ve Altay maçlarında üst üste 2 hafta sıkıntı yaşadık. Daha sonra Pendik ve Tuzla maçlarında sıkıntı yaşadık. Bu normal diye düşünüyorum kaldı ki bir sene önceki kadrosunu koruyup o kadrosuyla mücadele eden ve onunla beraber çok az takviye ile yoluna devam eden bir takım için inişli-çıkışlı bir grafik çok normal. Geldiğimiz nokta bizim için çok önemli, mücadele verdiğimiz takımlar çok önemli. Bu hafta mücadele edeceğimiz takım bu ligin camia olarak ve bütçe olarak iyi bir takımı. Dolayısıyla çok zorlu bir maç bizi bekliyor. Sezon başından beri her maçımız zorluydu. Bütün maçlara hazırlandığımız gibi hazırlanıyoruz. Çok zorlu bir rakibe karşı oynayacağız. Her zaman hedefimiz sahadan oyun anlamında taraftarlarımızı mutlu edip 3 puan alabilirsek bizim için çok güzel olur. İlk yarı sonuna yaklaştığımız bu süreçte ufak tefek sakatlıklarımız baş göstermeye başladı. Yorgunluklar çok olmaya başladı, dolayısıyla ufak tefek sakatlıklarımız var maçı etkileyecek mi onu tam kestiremiyorum. Geçen hafta Recep sakatlığından dolayı oynayamadı. Abdurrahman’ın sakatlığı vardı, ikisi de kadrodaydı ama faydalanamadık. Onların biraz sakatlığı devam ediyor, Kenan’ın biraz rahatsızlığı var ne kadar etkileyecek, Bahadır’ın sakatlığı devam ediyor. Şuanda olan sakatlıklar ciddi değil ama 3-4 oyuncumuzda ufak tefek sakatlığımız devam ediyor” dedi.

Üzeyir Ergün’ün performansını değerlendiren Taşdemir, “Üzeyir çok konuşuldu, konuşulması doğal çünkü sezon başından beri özellikle oyunun her iki bölümünde takımımıza çok büyük katkı sağladı. Bir bek olarak duruşu, daraltmaları doğru pozisyon alması çok önemliydi. Üretkenliği de çok faydalı oldu. 5 asist yaptı 2 gol attı ama yaklaşık 15 asistini de gole çeviremedik öyle de bir gerçek var. Üzeyir Türk futbolu için geç kalmış, çok geç ön plana çıkmış. Geç kalınmış olabilir ama yaklaşık 8-9 sene daha Türk futbolu faydalanabilir. Çok önemli bir karakter, çok önemli bir oyuncu” diye konuştu. (İHA)







