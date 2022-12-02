Bodrumspor evinde çıkış arayacak

Bodrum İlçe Stadı'nda Oğuzhan Çakır'ın yöneteceği karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP 200, maraton ve kale arkaları 50, misafir tribünü ise 65 TL olarak belirlendi.

Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Gençlerbirliği karşısına mutlak galibiyet için çıkacaklarını belirterek, "Bu sezon ilk defa Play-Off potasının dışında kaldık.

Son maçlarda aldığımız skorlar bizim için iyi değildi. Ufak bir düşüş yakaladık. Bu maçı kazanırsak yeniden çıkışa geçeceğimizi biliyoruz. Artık galibiyet alma zamanımız geldi. Devrenin sonuna kadar maksimum puanı toplamaya çalışacağız" yorumunu yaptı.