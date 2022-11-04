Bodrumspor, evinde 3 puan kovalıyor

Spor Toto 1'inci Lig'deki ilk sezonunda geçen haftayı bay takım olarak geçmesine rağmen 18 puanla zirve yarışını sürdüren Bodrumspor, yarın iddialı rakiplerinden Dyorex Boluspor'u ağırlayacak. Bodrum İlçe Stadı'nda Turgut Doman'ın yöneteceği 90 dakikanın başlama düdüğü saat 13.30'da çalacak.

Bu sezon evinde hiç mağlup olmayıp 6 iç saha maçını 3 galibiyet, 3 beraberlikle geçen Bodrumspor, ligde haftaya Play-Off hattında dördüncü sırada başladı. Boluspor ise 19 puanla Bodrum'un tek basamak üzerinde yer alıyor.

Zorlu bir karşılaşmanın daha kendilerini beklediğini söyleyen Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, taraftar desteğiyle kazanan taraf olmak istediklerini dile getirdi. (DHA)