Bodrumspor dağıldı

Son 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlikle direkt Süper Lig hattında çıktığı maçta güçlü rakiplerinden Pendikspor'a ilk yarıda kalesinde gördüğü gollerle 3-0 mağlup olan yeşil-beyazlı ekip sezonun en farklı yenilgisini aldı. Ligde 12 maçta 21 puanda kalıp ikinci sıradaki yerini Dyorex Boluspor'a kaptıran Bodrumspor, kaybını haftaya evinde Tuzlaspor önünde telafi etmeye çalışacak.

Ligdeki ilk sezonunda yaptığı sürpriz çıkışla sezon başından beri zirve yarışı veren Muğla temsilcisinde teknik direktör İsmet Taşdemir, Pendikspor maçı sonrası, "Bizi biz yapan değerleri sahaya yansıtamadık" dedi. İsmet Taşdemir maçın ardından, "Çok zor olacağını düşündüğümüz bir maçtı. Öyle de oldu. Rakibimizin ileri hattının ne kadar etkili olabileceğini biliyorduk. Biz buraya gelmeden önce son 4 haftada 10 puan topladık. Ama ona uygun oynayamadık. Bizi biz yapan değerleri yansıtamadık. Dolayısıyla iyi hazırlandığımız bir deplasmandan elimiz boş dönüyoruz. Bu maçlardan çıkaracağımız dersler doğrultusunda ligde oynayacağımız diğer rakiplere karşı sergileyeceğimiz oyuna bu tecrübeleri yansıtacağımızı düşüyorum. Sergilenen performans hem bizi hem de bize gönül verenleri mutlu etmedi. Bunun bilincindeyiz. Kötü bir oyun oynadık. Göstermiş oldukları performanstan dolayı Pendikspor'u kutluyorum" açıklamasını yaptı.

BODRUM, (DHA)