Bu sezon Türkiye Kupası'nda Niğde Anadolu ve Süper Lig ekibi Sivasspor'u eleyerek Türkiye Kupası'nda 5. tura yükselen TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Bodrum Belediyesi Bodrumspor'un rakibi bu kez Süper Lig takımı Ankaragücü. İki ekip bugün Bodrum'da karşı karşıya gelecek. Bodrumspor 2 ayak üzerinden oynanacak ilk maçta avantaj peşinde. Süper Lig'de son 3 haftadır kazanamayan Ankaragücü ise Bodrumspor'u deplasmanda yenerek moral bulmak istiyor.

Bodrumspor - Ankaragücü maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Muğla Atatürk Stadı’nda oynanacak ve bugün saat 13:00'te başlayacak mücadeleyi Koray Gençerler yönetecek. Aspor'dan canlı yayınlanacak maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Yaşanan sel felaketinden dolayı Bodrum İlçe Stadı’nın su basan zemininin tahrip olması nedeniyle karşılaşma Muğla Atatürk Stadı’nda oynanacak. Bodrum, ilk maçta 18-20 Aralık tarihleri arasında oynanacak rövanş öncesi avantajlı bir skor elde etmeye çalışacak.







