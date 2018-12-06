Bodrumspor-Ankaragücü maç sonucu: 4-2

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında TFF 2. Lig ekiplerinden Bodrumspor, Ankaragücü'nü 4-2 mağlup ederek rövanş öncesi avantaj yakaladı.

06 Aralık 2018, Perşembe 15:09
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Bodrumspor-Ankaragücü maç sonucu: 4-2

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk karşılaşmasında günün sürprizini Bodrumspor yaptı.

TFF 2. Lig'de Kırmızı Grup'ta mücadele eden Bodrumspor, 2-1 geriye düştüğü maçta Ankaragücü'nü 4-2 mağlup ederek rövanş öncesi büyük bir avantaj sağladı.

Karşılaşmanın 54. dakikasında Mahmut'la önce geçen Ankaragücü'ne, 57. dakikada Orhan karşılık verdi.

64'te Ankaragücü Alihan'ın golüyle bir kez daha öne geçerken, bu dakikadan sonra Bodrumspor arka arkaya goller buldu.

69'da Harın, 82'de Emre Şahin ve 86'da Celal Dumanlı'nın golleri skoru belirledi: 4-2.

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