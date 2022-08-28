Bodrumspor-Adanaspor maç sonucu: 3-3

Bodrumspor, Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında Adanaspor'u ağırladı. Emre Kaplan'ın kendi kalesine attığı golle henüz 6. dakikada geriye düşen Adanaspor, 45. dakikada Lamin Jallow ile eşitliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

67. dakikada Hadi Sacko ile öne geçen konuk takıma ev sahibi 69. dakikada Celal Dumanlı ile yanıt verdi. Son dakikalarda ise büyük bir heyecan yaşandı. 90+1. dakikada Musa Caner'le bir kez daha öne geçen Bodrumspor, üstünlüğünü koruyamadı. 90+5. dakikada sahneye çıkan Lamin Jallow, Adanaspor'a eşitliği getirdi ve müsabaka 3-3'lük eşitlikle tamamlandı.

Lige 3'te 3 yaparak başlama fırsatını uzatmada kaçıran Bodrumspor, 7 puan ve averajla liderlik koltuğuna oturdu. Adanaspor ise puanını 3'e yükselterek 10. basamakta yer aldı.

STAT: Bodrum İlçe

HAKEMLER: Adnan Deniz Kayatepe, Bersan Duran, Ogün Kamacı

BODRUMSPOR: Ali - Üzeyir, Onur (Dk. 73 Mohammed), Süleyman Özdamar, Cenk, Yekta (Dk. 58 Erkan), Süleyman Güneş (Dk. 46 Kenan Özer), Samet, Recep (Dk. 58 Jahovic), Bahadır (Dk. 58 Caner), Celal

ADANASPOR: Hasan - Burak (Dk. 90+4 Ahmethan) , Evren, Roche (Dk. 83 Yiğithan), Emre, Bennasser, Hakkı (Dk. 83 Özcan), Sacko, Mehmet Sefa (Dk. 46 Hakan), Tetteh (Dk. 61 Burak), Jallow

GOLLER: Dk. 6 Emre (Kendi kalesine), Dk. 69 Celal, Dk. 90+1 Caner (Bodrumspor) - Dk. 45+3 ve Dk. 90+5 Jallow, Dk. 67 Sacko (Adanaspor)

SARI KARTLAR: Jallow, Emre, Burak (Adanaspor), Mohemmed (Bodrumspor)