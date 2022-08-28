Bodrumspor-Adanaspor maç sonucu: 3-3
Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında oynanan Bodrumspor-Adanaspor maçı gol düellosuna sahne oldu. Normal sürenin son dakikasına 2-2'lik eşitlikle girilirken 90+1. dakikada Musa Caner'le 3-2 öne geçen ev sahibine konuk takım 90+5'te Lamin Jallow'la yanıt verdi ve karşılaşma 3-3 sona erdi.
Bodrumspor, Spor Toto 1. Lig'in 3. haftasında Adanaspor'u ağırladı. Emre Kaplan'ın kendi kalesine attığı golle henüz 6. dakikada geriye düşen Adanaspor, 45. dakikada Lamin Jallow ile eşitliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.
67. dakikada Hadi Sacko ile öne geçen konuk takıma ev sahibi 69. dakikada Celal Dumanlı ile yanıt verdi. Son dakikalarda ise büyük bir heyecan yaşandı. 90+1. dakikada Musa Caner'le bir kez daha öne geçen Bodrumspor, üstünlüğünü koruyamadı. 90+5. dakikada sahneye çıkan Lamin Jallow, Adanaspor'a eşitliği getirdi ve müsabaka 3-3'lük eşitlikle tamamlandı.
Lige 3'te 3 yaparak başlama fırsatını uzatmada kaçıran Bodrumspor, 7 puan ve averajla liderlik koltuğuna oturdu. Adanaspor ise puanını 3'e yükselterek 10. basamakta yer aldı.
STAT: Bodrum İlçe
HAKEMLER: Adnan Deniz Kayatepe, Bersan Duran, Ogün Kamacı
BODRUMSPOR: Ali - Üzeyir, Onur (Dk. 73 Mohammed), Süleyman Özdamar, Cenk, Yekta (Dk. 58 Erkan), Süleyman Güneş (Dk. 46 Kenan Özer), Samet, Recep (Dk. 58 Jahovic), Bahadır (Dk. 58 Caner), Celal
ADANASPOR: Hasan - Burak (Dk. 90+4 Ahmethan) , Evren, Roche (Dk. 83 Yiğithan), Emre, Bennasser, Hakkı (Dk. 83 Özcan), Sacko, Mehmet Sefa (Dk. 46 Hakan), Tetteh (Dk. 61 Burak), Jallow
GOLLER: Dk. 6 Emre (Kendi kalesine), Dk. 69 Celal, Dk. 90+1 Caner (Bodrumspor) - Dk. 45+3 ve Dk. 90+5 Jallow, Dk. 67 Sacko (Adanaspor)
SARI KARTLAR: Jallow, Emre, Burak (Adanaspor), Mohemmed (Bodrumspor)