BODRUM, (DHA)

SPOR Toto 1'inci Lig'de ilk iki maçında Yeni Malatyaspor ve Ankara Keçiörengücü'nü 3-1 yenerek liderlik koltuğunda oturan Bodrumspor, yarın evinde Adanaspor'la karşı karşıya gelecek. Bodrum İlçe Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak müsabakada Adnan Deniz Kayatepe düdük çalacak. Teknik Direktör İsmet Taşdemir galibiyet serisini sürdüreceklerine inandığını söyledi. Kulüp tarihinde ilk kez mücadale ettikleri 1'inci Lig'e çok iyi başlangıç yaptıklarını vurgulayan Taşdemir, "Taraftarımızdan destek bekliyoruz. Bodrumspor olarak elimizden gelen mücadeleyi ortaya koyuyoruz. Adanaspor maçında da iyi bir oyun ve sonuçla sahadan ayrılacağız" dedi.