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Bodrumspor, 2 ayrılığı açıkladı

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Bodrumspor'da Süleyman Güneş ve Musa Caner Aktaş ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada iki futbolcuya emekleri için teşekkür edildi.

18 Ocak 2023, Çarşamba 19:15 Son Güncelleme:
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Bodrumspor, 2 ayrılığı açıkladı

Spor Toto 1'inci Lig'de ikinci yarıya deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup ederek başlayan ve 3'üncü sıraya yükselen Bodrumspor'da Süleyman Güneş ve Musa Caner Aktaş ile yollar ayrıldı. Yeşil-beyazlılarda 2 sezon geçiren santrfor Süleyman Güneş, 2'nci Lig ekibi İskenderunspor'la anlaşırken, sezon başında transfer edilen Musa Caner ise Ankara Keçiörengücü'ne transfer oldu.

Geçen sezon Bodrumspor'la 2'nci Lig'de şampiyonluk yaşayan Süleyman, yeşil-beyazlı formayla 65 maçta 11 gol attı. Musa Caner ise 10 resmi karşılaşmada 1 kez rakip fileleri sarstı. Kulüpten yapılan açıklamada iki futbolcuya emekleri için teşekkür edildi. Bodrumspor daha önce Adis Jahovic, Ali Türkan, Dejan Drazic, Harun Alpsoy ve Bahadır Erol ile vedalaşmıştı.

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