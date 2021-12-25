Bodrum Belediyesi destekleriyle Halikarnas Kürek Kulübü tarafından Bitez koyunda gerçekleşen yarış bu yıl ilk kez yapıldı. Türkiye'nin farklı illerinden 85 sporcunun katıldığı yarışlarda kürekçilerin mücadelesi büyük heyecana sahne oldu. Üç kategoride yapılan yarışlar yarın düzenlenecek final etabıyla tamamlanacak.

Etkinlikte konuşan Antrenör Celal Gürsoy, "İlk defa Bodrum'da kürek yarışı düzenlendi. Türkiye'nin çeşitli yerlerinden 10 farklı kulüpten toplamda 85 sporcu yarışa katıldı. Bugün elemeler yapıldı, yarın finaller yapılacak. Dalgalı sularda yarışıyoruz. Erkekler, kadınlar ve mix yarışları yapılıyor. Yarın finale herkesi bekliyoruz, yarışlar çok heyecanlı. Kalabalığı gördükçe çok mutlu oluyorum" diye konuştu.