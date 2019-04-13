Bodrum'da Futgolf heyecanı!

Futbol Gençlik ve Spor Derneği (FGSD) 26-27-28 Nisan 2019'da Bodrum'da Futgolf turnuvası düzenleniyor.

13 Nisan 2019, Cumartesi 13:25 Son Güncelleme:
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Bodrum'da Futgolf heyecanı!

Bodrumda'da Futgolf heyecanı yaşanacak. Futbol Gençlik ve Spor Derneği (FGSD) 26-27-28 Nisan 2019'da Bodrum'da muhteşem bir turnuva düzenlemeye hazırlanıyor.

Turnuva 27 Nisan Cumartesi günü saat 9:00'da başlayacak ve bir birinden heyecanlı karşılaşmalara sahne olacak. Ayrıca cumartesi günü saat 14:00'te barbekü partisi yapılacak.

Bodrum Open Cup 2019 adı altında düzenlenecek turnuvanın kapanışı ve ödül töreni ise 28 Nisan Pazar günü saat 14:30'da...

Futgolf ve turnuva ile ilgili tüm detaylarda FGSD'nin internet sitesi futgolf.org ve sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek.


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