Ödül törenine Muğla Valisi Orhan Tavlı, Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Başkan Yardımcısı İlknur Ülküm Seferoğlu, Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Yarbay Süleyman Ercan, IODA Başkanı Kevin Whitcraft, Bodrumspor Kulüp Başkanı Rıza Karakaya, sporcular, antrenörler ve çok sayıda sporsever katıldı.

Törende yaş kategorilerinde, takım yarışlarında ve genel klasman yarışlarında dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi. Genel klasmanda Tayland'dan Weka Bhanubandh birinci, Amerika'dan James Pine ikinci, İtalya'dan Francesco Carrieri de üçüncü oldu. Takım yarışlarında ise Amerika Birleşik Devletleri birinci, Ukrayna ikinci, İsveç üçüncü oldu. Milli takımımız takım yarışlarını dördüncü sırada tamamladı.

MEDİNE HAVVA TATLICAN'DAN TARİHİ BAŞARI

Milli sporcumuz Medine Havva Tatlıcan, kazandığı altın madalya ile birlikte ülkemize tarihi bir başarı getirdi. Fenerbahçe Doğuş Yelken Şubesi sporcusu Tatlıcan, kızlar kategorisinde rakiplerini geride bırakarak Dünya Optimist Şampiyonaları tarihinde Türkiye’ye ilk altın madalyayı kazandırdı. Kızlar kategorisinde Yunanistan'dan Chrysoula Kanellou Kokkinaki ikinci, Brezilya'dan Joana Freitas üçüncü oldu.

BAŞKAN ARAS: "GÖRSEL ŞÖLEN YAŞADIK"

10 günlük şampiyona sürecinde dünyanın dört bir yanından genç sporcuları ağırlamaktan dolayı mutluluk duyduklarını ifade eden Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Bitmeyen deniz sevginizle, sönmeyen heyecan ve tutku ile yelkenlerinizi rüzgâra katıp denizin üstünde adeta dans ettiniz. Bizlere aynı zamanda ülke bayraklarının denizler üzerinde bir bütünlük ve uyum içinde olduğunu gösterip görsel bir şölen yaşattınız. 10 gün süren yarışlarımızın sonunda 62 ülkeden 240 optimist teknesi ve 286 sporcumuzla uluslararası birlik, beraberlik, iş birliği ve barışa dair çabalarınız ve dayanışmanız her şeyin üstünde önem taşımaktadır. Tüm sporcularımızı, yelkene gönül vermiş herkesi, hocalarımızı, antrenörlerimizi kutluyorum" dedi

ÖZLEM AKDURAK: "İLK ALTIN MADALYAYI ALDIK"

Türk yelkenciliğine ve Türk sporuna yakışan mükemmel bir organizasyonu geride bıraktıklarını ifade eden TYF Başkanı Özlem Akdurak, "Kendi sularımızda, evimizde takımımızla dünya dördüncülüğü ve optimist sınıfında ilk altın madalyayı aldık. Bu büyük başarıdan dolayı öncelikle sporcularımızın hepsine minnettarız. Bu başarıda emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum. Nice başarıları Türk sporunda, Türk yelkeninde birlikte kutlayacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

MEHMET BAYKAN: "ÇOK MUTLUYUZ"

Türkiye Cumhuriyeti'nin optimist dünya şampiyonalarında ilk altın madalyasını kazandığından dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan, Türk sporunun dünya platformunda en iyi noktalarda yer alacağına gönülden inandığını söyledi.

ORHAN TAVLI: "ONUR DUYDUK"

Şampiyonaya Muğla ve Bodrum olarak ev sahipliği yapmaktan dolayı onur duyduklarını ifade eden Muğla Valisi Orhan Tavlı ise "Dünyanın en güzel yerlerinden gelip ilimizde misafir ettiğimiz siz kıymetli sporcularımızı Muğla'mızda ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduk. Tüm sporcuları, göstermiş oldukları mücadeleden dolayı tebrik ediyorum. Gençlerimizde bir araya gelerek sevgiye ve dostluğa yelken açtılar. Türk misafirperverliğini ve ilimizin eşsiz güzelliklerini sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyorum" dedi.

DHA