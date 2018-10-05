Bodrum Bisiklet Festivali başladı

Bodrum Bisiklet Kulübü (BBK) tarafından bisikletin bir spor aracı olmasının yanı sıra, aynı zamanda ulaşım aracı olduğunu vurgulamak amacıyla gerçekleştirilen Bisiklet Festivali başladı. Son hazırlıkların ardından ısınma hareketleri yapan yaklaşık 230 bisikletli start noktasına geldi. Meydana gelen Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, yaptığı konuşmada, “Bisiklet sporu gerçekten zevkli, vücudumuza yararlı bir spor. Biz de teşvik ediyoruz. Keşke imkanlarımız olsa da ilçemizde bisiklet yollarımızı geliştirsek. Çocukluğumuzda bisiklet hayalimizdi, apayrı bir tadı vardı. Ben hepinize güzel bir tur diliyorum. Kazasız belasız. Böyle güzel bir havada, cennet Bodrumumuzda güzel bir gün geçirmenizi diliyorum” dedi.

Kaymakam Yılmaz daha sonra bisiklete binerek belediye meydanından kaymakamlık önüne kadar bisiklet sürerek bisikletlilere eşlik etti. Bodrum merkezden kırmızı rota adını verdikleri turlarına başlayan bisikletliler, Gümbet, Bitez, Ortakent, Akyarlar, Turgutreis, Gürece ve Konacık’ı takip ederek turlarını yine Bodrum merkezde sonlandıracak. Sporcular tur boyunca 51 kilometre pedal basacak.

Yarın 53 kilometrelik mavi rotada pedal basacak bisikletliler yine Bodrum merkezden başlayıp Kızılağaç, Yalıçiftlik, Etrim, Çamlık, Güvercinlik ve Torba Kavşağı’nı takip ederek Bodrum merkezde turlarını tamamlayacaklar.