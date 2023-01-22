Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2'inci Lig 7'inci Grup'ta mücadele eden BB Bodrumspor Coenda Medical evinde Aydın Gençlik Hizmetleri’ni ağırladı. Binnaz Karakaya Spor Salonu’ndaki müsabakayı 7’den 77’ye yüzlerce sporsever izledi.

Yeşil-beyazlı 25-17, 25-14 ve 25-12 olmak üzere sahadan 3-0 galip ayrıldı. Bodrum ekibi puanını 33’e çıkarırken, en yakın takipçisi Fethiye ile arasındaki 1 puanı korudu. Öte yandan, Bodrum’un İncileri gruptan çıkarak eleme maçlarına gitmeyi garantiledi. (İHA)