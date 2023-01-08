Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2'inci Lig 7'inci Grup'ta mücadele eden B.B. Bodrumspor Coenda Medical evinde Gencelli İdman Yurdu’nu ağırladı. Binnaz Karakaya Spor Salonu’ndaki müsabakayı 7’den 77’ye onlarca sporsever izledi.

Yeşil-beyazlı ekip sahadan 25-16, 25-14 ve 25-13'lük setler ile müsabakadan 3-0 galip ayrıldı. Ligde oynadığı 10’uncu maçından da galip ayrılarak puanını 27’ye yükselten yeşil-beyazlılar liderlik koltuğunu korudu. Şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyete imza atan Bodrum’un İncileri ligde en yakın takipçisi Fethiye ile aralarındaki 1 puanlık farkı korudu. (İHA)