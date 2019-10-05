TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Eyüpspor'u 2-1 yenerek ilk galibiyetini alan Bodrum Belediyesi Bodrumspor, seyircisi önünde karşılaştığı Kastamonuspor 1966'ya 5-1 mağlup olarak bozguna uğradı. Konuk ekipte 39'uncu ve 53'üncü dakikalarda İlyas, 45'inci dakikada Metincan, 57'nci dakikada Berkay, 77'nci dakikada ise Yusuf rakip fileleri sarsarken, Bodrum'un tek golünü 64'üncü dakikada Batuhan attı. Bu sonuçla yeşil-beyazlılar 5 puanda kalırken, Kastamonu temsilcisi 9 puana ulaşarak üst üste 3'üncü galibiyetini aldı.

STAT: Bodrum İlçe

HAKEMLER: Onur Bingöl (xx), Kadir Kantekin (xx), İsmail Taygun Tasalı (xx)

BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR: Fatih (x) - Medeni (x), Muhammet (x), Orham Şam (x), Emre Özkan (x), Sergen (x) (Dk. 84 Emre), Emirhan (xx), Batuhan (xx), Mustafa Sevgi (x) (Dk. 57 Altuğ x), Hüseyin Kala (x) (Dk. 57 Şaban x), Celal (xx)

KASTAMONUSPOR 1966: İsmail Şahmalı (xx) - Recep (xxx), Alican (xx) (Dk. 65 Ömer xx), Doğanay (xx), Metincan (xxx) (Dk. 69 Yusuf xxx), Berkay (xxx) (Dk. 80 Nezir), Harun (xx), İlyas Çakmak (xxx), Faruk (xxx), Özgür (xx), Hakan (xx)

GOLLER: Dk. 39 ve Dk. 53 İlyas Çakmak, Dk. 45 Metincan, Dk. 57 Berkay, Dk. 77 Yusuf (Kastamonuspor) - Dk. 64 Batuhan (Bodrumspor)

SARI KARTLAR: Celal, Orhan Şam, Hüseyin Kala, Muhammet, Şaban (Bodrumspor) - Recep, İlyas, Hakan (Kastamonuspor)