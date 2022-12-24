Bodrum Belediyesi Bodrumspor, 3. takviyesini yaptı

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Lig 7. Grup'ta mücadele eden B.B. Bodrumspor Coenda Medical ligin ilk yarısını 21 puanla namağlup bitirdi. Bu çerçevede, sezonun ikinci yarısında transfer hareketliliğini sürdüren Bodrumspor geçtiğimiz günlerde 2 yeni oyuncu ile anlaşmaya vardı. Transfer çalışmalarına devam eden yeşil-beyazlı ekip Çanakkale Belediyespor’da forma giyen 29 yaşındaki orta oyuncu Buse İnce ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı. Gümbet Tesisleri’nde yapılan imza törenine Bodrumspor Başkan Yardımcısı Murat Önder, yönetim kurulu üyeleri Ogün Yıldız, Hadi Türk, kadın voleybol takımı basın koordinatörü Av. Handan Yazıoğlu ve Buse İnce katıldı.

Yapılan transferden dolayı mutlu olduğunu dile getiren Bodrumspor Yönetim Kurulu Üyesi Ogün Yıldız, "Bodrumspor Kadın Voleybol Takımı olarak gelişmeye ve büyümeye devam ediyoruz. Sezonun 3. transferini gerçekleştirdik. Çanakkale Belediyespor’da forma giyen 29 yaşında Buse İnce’yi transfer ettik. Hayırlı olmasını diliyoruz, büyük hedeflerimize katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Buse’nin sözleşmesi sezon sonuna kadar olacak" dedi.

Yeni transfer Buse İnce ise, "Bu sezon başından beri çok yakından beri takip ettiğim bir kulüp burası. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Yavaş yavaş adapte olmaya başladım. Umarım kupayla bitireceğimiz bir sezon olur" diye konuştu.

İmza töreninin ardından tören toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.