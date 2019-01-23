Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 1 - Evkur Yeni Malatyaspor: 2
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Bodrum Belediyesi Bodrumspor, Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaştı. İlk maçı 3-2 kazanan Malatya temsilcisi, rövanşta da 2-1 üstün gelerek çeyrek finale yükselen taraf oldu.
Maçtan dakikalar
44. dakikada Hüseyin’in ortasında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Göksu'nun kafa vuruşunda kaleci topu kornere çeldi.
52. dakikada Harun’un kullandığı serbest vuruşta top az farkla kalenin üstünden auta çıktı.
61. dakikada Hüseyin’in ara pasında sağ çaprazdan ceza sahası içine hareketlenen Göksu'nun yerden vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0
78. dakikada Ahmet'in kullandığı köşe vuruşunda seken topu arka direkte önünde bulan Barış'ın dokunuşunda top ağlarla buluştu. 1-1
86. dakikada Barış Alıcı'nın sağ kanattan ceza sahasına yerden gönderdiği derin pasla buluşan Ömer Şişmanoğlu takımını üstünlüğe taşıdı. 1-2
90+2. dakikada Bodrum Belediye Bodrumspor penaltı kazandı. Hüseyin'in kullandığı penaltı atışında kaleci Ertaç iki hamlede topa sahip oldu.
İHA