Bodrum Belediye Bodrumspor, Ayça Ceyna Keptiğ’i transfer etti

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Lig 7. Grup’ta mücadele eden B.B. Bodrumspor Coenda Medical, ligin ilk yarısında 7 maçını da kazanarak 21 puanla şampiyonluğun en büyük adayı oldu. İlk yarı maçlarının bitmesiyle birlikte geçtiğimiz hafta Adam Voleybol Takımı'nda forma giyen Ayşegül Girgin Ulusoy’u kadrosuna katan yeşil-beyazlı ekip bir transfere daha imza attı.

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Fethiye Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü’nde forma giyen orta oyuncu Ayça Ceyna Keptiğ ile sezon sonuna kadar anlaşma imzaladı. Gümbet Tesisleri’nde yapılan imza törenine takımın yeni orta oyuncu Ayça Ceyna Keptiğ, Bodrumspor As Başkanı Fatih Öztarakçı, Bodrumspor Yönetim Kurulu Üyesi ve Yelken Şube Sorumlusu Hadi Türk katıldı.

Kadın voleybol takımının hedeflerini tutturduğunu söyleyen Bodrumspor As Başkanı Fatih Öztarakçı, "Bodrum Belediye Bodrumspor her zaman hedefi olan, hedeflerinde emin adımlarla ilerleyen bir kulüp. Bizlerde kısa zaman önce oluşturduğumuz kadın voleybol takımımızın daha önceki mevcut başarılarıyla gururlanıyoruz. Gerek altyapıda gerekse mevcut oynadığımız liglerde hem takımımıza hem de Bodrumumuza değerli oyuncular kazandırmaya devam ediyoruz. Bugünde daha önce Türkiye’de belirli kulüplerde oynamış yeni bir değerli oyuncumuzu kadromuza kattık. Bunun için mutluyuz. Yeni dönemimiz başlıyor. Oyuncularımız bu zamana kadar hedeflerini tutturdu. Namağlup olarak ilk yarıyı bitirdik. Ayça’nın transferini kulübümüz adına şimdiden tebrik ediyoruz. Bizimle beraber çıktığı yolda şampiyonluğu kutlamak nasip olur" diye konuştu.

Yapılan transferden dolayı mutlu olduğunu ifade eden Bodrumspor Yönetim Kurulu Üyesi Hadi Türk ise, "Rıza başkanımızın bize verdiği yetkiyle voleybol branşını temellerini burada çok güzel atmak, bu kültürünü yayabilmek, voleybolu Bodrum’da daha da geliştirebilmek en büyük hedefim. Bunu birçok branşta da yapmaya çalıştık. Bu hedef doğrultusunda hocamızın çok büyük arzusuyla Ceyna kardeşimizi transfer ettik" şeklinde konuştu.

Ayça Ceyna Keptiğ: "Sizlerle olduğum için çok mutluyum"

Yeni transfer Ayça Ceyna Keptiğ de transferiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Sezon başından beri takip ettiğim bir takım Bodrumspor. İçinde çok bulunmak istediğim bir takımdı. Sizlerle olduğum için çok mutluyum. Eminim çok güzel işlere imza atacağız. Farklı kulüplerde oynadım oralarda güzel tecrübeler kazandım. Burada güzel şeyler biriktirip yoluma devam edeceğim" dedi. (İHA)