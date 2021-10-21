UEFA Konferans Ligi C Grubu 3. maçında Bodo Glimt'e konuk olan Roma, büyük bir şok yaşadı. Aspmyra Stadyumu'nda oynanan ve FIFA kokartlı Türk hakem Ali Palabıyık'ın düdük çaldığı 90 dakika Bodo Glimt'in 6-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.









Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 8, 52 ve 80. dakikalarda Erik Botheim, 20. dakikada Patrick Berg, 71. dakikada Ola Solbakken ve 78. dakikada Amahl Pellegrino attı. Roma’nın tek golü 28. dakikada Carles Perez’den geldi.

Bodo Glimt'in 2000 doğumlu forveti Erik Botheim, 2 gol, 3 asistle maça damga vuran isim oldu. 7 puana ulaşan Norveç temsilcisi, haftayı liderlik koltuğunda tamamlarken 6 puanda kalan Roma, 2. sırada yer aldı.

Roma'nın Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, kariyerinde ilk kez bir maçta altı veya daha fazla gol yediği maçı geride bıraktı.