Bochum'da Armel Bella-Kotchap rarihe geçti
Armel Bella-Kotchap, 50 yıllık istenmeyen bir rekorun yeni sahibi oldu. Stuttgart karşılaşmasında kendi kalesine attığı golde 20 yaş 75 günlük olan savunma oyuncusu, kulüp tarihinde kendi ağlarını sarsan en genç futbolcu unvanını elde etti.
Bochum’un genç defans oyuncusu Armel Bella-Kotchap, 50 yıllık bir rekoru kırarak geride kalan hafta sonunda kulüp tarihine geçmeyi başardı.
Bochum tarihinde kendi kalesine gol atan en genç futbolcu unvanının önceki sahibiyse Harry Fechner. Armel Bella-Kotchap gibi bir savunma oyuncusu olan Fechner, 1971-72 sezonunun 25’inci haftasında Bayern Münih’e kaybedilen 5-1’lik karşılaşmada görev almıştı. 21 yaş 319 günlük olan Fechner, 90’ıncı dakikada maçın skorunu belirleyen golü kendi kalesine atmıştı.