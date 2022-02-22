Bochum’un genç defans oyuncusu Armel Bella-Kotchap, 50 yıllık bir rekoru kırarak geride kalan hafta sonunda kulüp tarihine geçmeyi başardı.

Bochum tarihinde kendi kalesine gol atan en genç futbolcu unvanının önceki sahibiyse Harry Fechner. Armel Bella-Kotchap gibi bir savunma oyuncusu olan Fechner, 1971-72 sezonunun 25’inci haftasında Bayern Münih’e kaybedilen 5-1’lik karşılaşmada görev almıştı. 21 yaş 319 günlük olan Fechner, 90’ıncı dakikada maçın skorunu belirleyen golü kendi kalesine atmıştı.