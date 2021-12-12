Bochum-Borussia Dortmund: 1-1

Salı günü UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu son maçında temsilcimiz Beşiktaş 'ı 5-0 gibi rahat bir skorla geçen Borussia Dortmund, Almanya Bundesliga'da yine takıldı. Geçtiğimiz hafta ezeli rakibi Bayern Münih'e 3-2 kaybeden Sarı-Siyahlılar bu hafta da Bochum deplasmanında 2 puan bıraktı.

40'da Sebastian Polter penaltıdan ağları sarsıp, ilk yarıyı Bochum'un 1-0'lık üstünlüğüyle kapatmasını sağladı. İkinci devrede adeta tek kale oynayan ve gol için tüm hatlarıyla yüklenen Dortmund 85'te güldü. Bitime 5 dakika kala Julian Brandt'in sayısıyla Sarı-Siyahlılar beraberliği kurtardı.

Bu sonucun ardından Dortmund puanını 31 yaptı ve lider Münih'in 6 puan arkasında 2. sırada yer aldı. Bochum ise hanesine yazdırdığı 1 puanla, toplamda 20 puana ulaştı.