Bochum - Bayern Münih maç sonucu: 4-2
Bundesliga'nın 22. hafta mücadelesinde lider Bayern Münih, sezonun ilk yarısında 7-0 yendiği Bochum'a 4-2 yenildi. Bayern Münih aldığı bu yenilginin ardından ligde deplasmanda 4 maçlık galibiyet serisi son buldu.
Bundesliga'nın 22. haftası mücadelesinde Bohcum sahasında Bayern Münih'i 4-2 yenerek ligde 3 maçın ardından galibiyet ile tanıştı.
Karşılaşmaya golle başlayan Bayern Münih'in gollerini 9. ve 75. dakikalarda Robert Lewandowski'den gelirken ev sahibi Bochum'un gollerini 14. dakikada Antwi-Adjei, 38. dakikadaki penaltıdan Locadia, 40. dakikada Gamboa ve 44. dakikada Gerrit Holtmann Bayern Münih ağlarını sarstı.
Lider Bayern Münih 52 puanda kalırken, Bochum ise puanını 28'e çıkardı.
Bayern Münih, gelecek hafta Greuther Fürth'ü ağırlayacak. Bochum ise Stuttgart deplasmanına gidecek.