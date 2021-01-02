Boca Juniors ile River Plate arasında oynanan ve superclasico olarak adlandırılan derbiye saatler kaldı. İki dev, Arjantin Premier Lig Şampiyonluk Turu'nda kozlarını paylaşacak. İki takımda 3 maçta topladıkları 7 puanla ilk iki sırayı paylaşıyor. Boca Juniors averajla lider, River Plate ise 2. sırada. Ezeli rakipler son olarak Şubat 2019'da Copa Libertadores yarı final eşleşmesinde karşı karşıya gelmişti. İlk maçta rakibini 2-0 yenen River Plate, Copa Libertadores yarı final rövanş maçında rakibine 1-0 yenilmesine karşın finale yükselmişti.

Boca Juniors - River Plate maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

La Bombonera'da oynanacak dev maç 2 Ocak Cumartesi'yi 3 Ocak Pazar'a bağlayan gece oynanacak. 03.30'da başlayacak karşılaşmanın Türkiye'de yayıncısı bulunmuyor.