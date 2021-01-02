Boca Juniors ile River Plate arasında oynanan ve superclasico olarak adlandırılan derbiye saatler kaldı. İki dev, yeni yılın ilk derbisinde Copa Diego Maradona Şampiyonluk Grubu 4. hafta maçında karşı karşıya gelecek. İki takımda 3 maçta topladıkları 7 puanla ilk iki sırayı paylaşıyor. Boca Juniors averajla lider, River Plate ise 2. sırada. Ezeli rakipler son olarak Şubat 2019'da Copa Libertadores yarı final eşleşmesinde karşı karşıya gelmişti. İlk maçta rakibini 2-0 yenen River Plate, Copa Libertadores yarı final rövanş maçında rakibine 1-0 yenilmesine karşın finale yükselmişti.

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Boca Juniors - River Plate maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

La Bombonera'nın ev sahipliği yapacağı dev maçı Fernando Rapallini yönetecek. Futbolseverlerin heyecanla beklediği Superclasico, 2 Ocak Cumartesi'yi 3 Ocak Pazar'a bağlayan gece oynanacak. 03.30'da başlayacak karşılaşmanın Türkiye'de yayıncısı bulunmuyor.

La Bombonera'da oynanacak bu maç tarihteki ilk seyircisiz Superclasico olma özelliğini de taşıyacak.

Boca Juniors - River Plate muhtemel 11'ler:

Boca Juniors: Andrada, Buffarini, Zambrano, Izqueierdoz, Mas, Campuzano, Capaldo, Villa, Salvio, Abila, Zarate

River Plate: Armani, Montiel, Rojas, Pinola, Angileri, Perez, Zuculini, De la Cruz, Santos Borre, Carrascal, Suarez

Arjantin Premier Lig Şampiyonluk Turu A Grubu'nda 7 puanı bulunan Boca lider, aynı puanlı River averajla 2. sırada. 4 puanlı Argentinos Juniors 3. basamakta bulunuyor. Huracan ile Independiente 3 puanla 4. ve 5. sırayı paylaşırken 1 puanlı Arsenal Sarandi, son sırada.

Superclasico nedir?

Arjantin'de oynanan ve ölmeden önce görülmesi gereken 10 spor olayından biri olarak yorumlanan Boca Juniors ve River Plate takımları arasında oynanan derbi maçlara verilen isimdir.