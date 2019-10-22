Boca Juniors-River Plate bu gece 03.30’da

Güney Amerika’nın kulüpler bazındaki 1 numaralı organizasyonu Libertadores Kupası’nda bu gece sabaha karşı final gibi bir mücadele oynanacak. Geçen sezon bu kupanın olaylı geçen finalinin iki kahramanı olan Arjantin ekiplerinin mücadelesinde River Plate 2-0 kazandığı maçın rövanşında Boca Juniors’a konuk olacak. Turu geçenin finale çıkacağı mücadele sabah saat 03.30’da oynanacak ve S Sport Plus’tan canlı olarak ekranlara gelecek.