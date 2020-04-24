Kendi kategorisinde yaygın olarak görülen böbrek hastalığı, çağın en önemli problemleri arasında gelmektedir. Pek çok kişi bu hastalıkla mücadele ediyor. Farklı tedavi ile beraber nakil üzerinden ise olumlu sonuçlar alınabiliyor. Tabii hem kendinde hem de yakınlarının yaşadığı bu duruma karşı insanlar böbrek yetmezliği belirtileri nelerdir merak ediyor. Böbrek yetmezliği ciddiye alınması ve erken tedavi edilmesi gereken önemli hastalıklar arasında yer almaktadır. Bu tür problemler için belirtiler doğru şekilde okunmalı ve buna göre doktora başvurulmalıdır. Böylece doğru teşhis üzerinden ele alınan tedavi ile bu önemli hastalıktan kurtulma şansı elde edilebilir.

Böbrek yetmezliği nedir?

Böbrek yetmezliği diğer bir ismi ile kronik böbrek hastalığı, belli bir zaman içerisinde böbreğin fonksiyonel yapısını kaybetmesi anlamı taşımaktadır. Hızlı şekilde gelişmeyen böbrek yetmezliği kademeli olarak oluşmaya başlar. Meydana gelebilecek olası sebeplerden dolayı zamanla ilerleyen böbrek hastalığı, sonunda böbreklerin çalışamaz noktaya gelmesine sebebiyet vermektedir. Belirtileri doğru analiz etmek ve zamanında müdahalenin gerçekleşmesini sağlamak büyük öneme sahiptir.

Böbrek yetmezliği belirtileri nelerdir?

Böbrek yetmezliği erken evre içerisinde fark edilmeden yavaşça ilerler. Ciddi noktaya gelene kadar herhangi bir belirti vermeyebilir. Böbrek fonksiyonlarında meydana gelen önemli problemler ve böbreklerin kaybedilmeye başlandığı, ileri evrelerde görünmeye başlamaktadır. Hastanın yaşadığı duruma bağlı olarak böbrek yetmezliği belirtileri değişkenlik gösterebilir.

- Mide bulantısı,

- Halsizlik ve yorgunluk,

- Konsantrasyon bozukluğu,

- Kusma ve iştah kaybı,

- Uyku sorunları ile beraber sabahları gözde şişkinlik,

- Geceleri kramp yaşamak ve kas seğirmesi,

- Çok fazla idrara çıkmak ve idrar miktarında değişkenlik,

- Ayak bilekleri ile ayakların farklı noktalarında şişlik,

- Ciltte kuruluk ve sürekli kaşıntı,

- Göğüs ağrı problemi,

- Baş ağrısı,

- Hipertansiyon,

- Erkeklerde erekte olma problemi,

Böbrek yetmezliği ile ilgili bu tür belirtiler karşısında hemen doktora başvurulması gerekir. Bunun için nefroloji doktoruna gidilmelidir. Yapılan tedaviler ile beraber gerek görüldüğü takdirde nefroloji uzmanları kapsamında böbrek nakli ele alınabilir.

İleri evre böbrek yetmezlik nasıl anlaşılır?

Böbrek yetmezliğinin ileri evreleri çok ciddi tedavilerinin alınması gerektiği bir dönemdir. Bu dönem belirtiler şiddetli ve sancılı olur. Genelde ilk zamanlardaki belirtilerle benzerlik gösterse dahi farklı durumlar da meydana gelebilmektedir.

- Böbreğin artık çalışamaz duruma gelmesi,

- Bacaklar ile beraber ellerde ve yüzde şişkinlik,

- Önemli oranda nefes darlığı,

- Yüksek tansiyon,

- Üşüme ve aşırı yorgunluk hissi,

- İştahın bütünüyle kapanması,

- Yatağa tamamen bağımlı olma durumu,

- Sürekli cihaza bağlı kalma mecburiyeti,

Bu ve benzeri durumlar ileri evre böbrek yetmezliğinin anlaşıldığı noktalar arasında yer almaktadır. Bu belirtiler üzerinden artık kesin tanı olarak gerekli tedaviler gerçekleştirilir. Özellikle ileri evre böbrek yetmezliği artık böbrek transferi için kararı anlatmaktadır.

Böbrek yetmezliğinin nedenleri nedir?

Kronik böbrek yetmezliği nedenleri farklılık gösterebilmektedir. Önlenebilir hastalıklar ile beraber aynı zamanda pek çok değişik sebepten dolayı ortaya çıkan etmenleri bulunur.

- Diyabet,

- Hipertansiyon,

- Glomerülonefrit,

- İnterstisyel nefrit,

- Polikistik böbrek hastalığı,

- Böbreğe kan akışını engelleyen problemler,

- Prostat ve benzeri idrar yollarında ortaya çıkan sorunlar,

Bu gibi problemler böbrek hastalığının ortaya çıkmasındaki en önemli sebepleri arasında yer almaktadır.

Öncelikle mutlaka yüksek tansiyon ve kan şekerini kontrol altına almak gerekmektedir. Ayrıca mutlaka sağlıklı bir diyet ele alınmalı ve dengeli şekilde kilo vermek gerekmektedir. Günde ortalama 30 dakika ya da 1 saat boyunca egzersiz yapılmalıdır. Sigara mutlaka bırakılmalı ve belli ağrı kesicilerden uzak durulmalıdır.