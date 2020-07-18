Böbrek yetmezliği tedavisi uzun sürebilir. Böbrek yetmezliği yaşayan kişiler de yiyeceği gıdaları çok dikkat etmelidir. Böbrek yetmezliği için mutlaka iyi beslenmek hayati öneme sahiptir.

Böbrek yetmezliği nedir?

Böbrek fonksiyonlarının kronik olarak fonksiyonlarının kaybetmesine böbrek yetmezliği denilmektedir. Böbrek yetmezliği bir anda değil kademeli olarak gelişmektedir. Böbreklerin fonksiyonlarını kaybetmesi ve altta yatan nedenlere bağlı olarak böbrek yetmezliği gelişebilir. Böbrekler böbrek yetmezliğinde kanı süzemez ve işlevini yerine getiremez. Bu durum ise böbrek yetmezliğini ortaya çıkarmaktadır.

Böbrek yetmezliği belirtileri nelerdir?

- Bitkinlik

- Halsizlik hissi

- Mide bulantısı

- Kusma

- Konsantrasyon bozukluğu yaşanması

- İştahsızlık yaşanması

- Baş ağrıları

- Erkek hastalarda erekte olma problemi

- Ciltte kaşıntı ve kuruluk meydana gelmesi

- Akciğerlerin sıvı toplaması

- Nefes darlığı ve nefes kesilmesi

- Ayak ve el bileklerinde şişliklerin meydana gelmesi

- Geceleri sık sık idrar çıkma

- İdrar yaparken ağrı hissetme

- Ayaklarda şişkinlikler yaşanması

- Göğüs ve iman tahtasının bulunduğu bölgede ağrı meydana gelmesi

- Yüksek tansiyon

- Kas seğirmeleri ve kaslarda meydana gelen kramplar

Böbrek yetmezliği tedavisi nasıl yapılır?

Böbreklerde oluşan hasarlar kroniktir. Dolayısıyla böbrek yetmezliği tedavisi çok fonksiyonlu olarak yapılır. Böbrek yetmezliği tedavisi böbreklerde oluşan hasar düzeltilemezse bile hastalığın yol açtığı belirtilere yönelik tedavi seçenekleri geliştirilir. Bu tedavi seçeneği ile birlikte böbreklerde yaşayan hasarlar yavaşlatılabilir hatta bazı tedavi yöntemlerinde durdurulabilir. Örneğin böbrek yetmezliğinin yol açtığı hipertansiyon yani yüksek tansiyona yönelik tedavi seçenekleri uygulanır.

Hastanın tansiyonunu dengelemek için bir takım doktor tarafından tansiyon ilaçları verilir. Bu şekilde böbrek yetmezliğinin belirtileri ortadan kaldırılmaya yönelik tedavi uygulanır. Böbrek yetmezliği anemiye de yol açabilmektedir. Bundan dolayı kişilere anemi ilaçları verilir ve kansızlığın önüne geçilmeye çalışır. Böbrek yetmezliği olan kişilerde böbrek fonksiyonları yerine getirilemediğinden dolayı kişi haftada 1 kez olmak üzere diyalize girer. Diyaliz sonucunda böbreğin yapması gereken işlevler makine aracılığı ile yapılır. Diyaliz süreci hasta böbrek nakli olana kadar sürebilir.

Böbrek yetmezliğinin kesin tedavisi yalnızca böbrek nakli ile olur. Kişinin dokusuna uygun olarak bir organ nakli yapılarak böbrek yetmezliği tedavisi tamamlanır. Böbrek nakli sonrasında vücudun böbreği tanıması için ise ömür boyu sürecek olan ilaçlar hastaya verilir. Hasta bu ilaçları ömür boyu kullanmak zorundadır. Bu şekilde böbrek yetmezliği tedavisi en etkili bir biçimde gerçekleşmiş olur. Böbrek yetmezliği tedavisi aşamalıdır.

Böbrek yetmezliği olanlar ne yemeli?

Böbrek yetmezliği şikayetinden şikayetçi olan kişiler beslenmesine maksimum seviyede dikkat etmesi gerekiyor. Böbrek hastalığı olan kişiler böbrekleri tahrip eden ve böbrek sağlığını olumsuz etkileyen tuzu hayatlarından çıkarmaları gerekir. Tuz kullanımını tamamen hayatından çıkardıkları gibi aynı şekilde şekerli gıdalardan da uzak durmaları gerekir. Böbrek hastaları her öğünlerinde mutlaka bol bol su içmeli ve sindirimi kolaylaştırmalılar. Böbrek yetmezliği olan kişiler potasyum bakımından zengin gıdalardan beslenmesi gerekir. Böbreklere oldukça iyi gelen ve insan sağlığına da oldukça faydalı olan bu besinleri bol bol tüketmek gerekiyor. Ayrıca böbrek hastaları mutlaka günde en az 2 litre su içmeleri gerekir.

İyi gelen beslenme önerileri

Böbrek yetmezliği olan kişiler için iyi gelen beslenme önerileri vardır. Böbrek yetmezliğine iyi gelen beslenme önerileri şu şekildedir;

Ispanak: Ispanak potasyum bakımından zengin bir gıdadır. Akşam öğünlerinizde ıspanak tüketebilirsiniz.

Semizotu: Öğünlerinizin yanında semiz otu da tercih edebilirsiniz.

Pazı: Potasyum bakımından bir diğer zengin olan besin ise pazıdır. Pazıyı da bol bol tüketebilirsiniz.

Patates: Patates de tüketmeniz gereken gıdalar arasında yer almaktadır.

Havuç: Potasyum içeren bir diğer gıda ise havuçtur. Bolca tüketebilir hatta salatalarda kullanabilirsiniz.