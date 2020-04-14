Böbrek taşı rahatsızlığı özellikle orta yaşlarda sıklıkla görülen bir rahatsızlıktır. Çeşitli hastalıkların yan etkisi olarak ortaya çıkabildiği gibi bazen de düzensiz beslenme ve başka nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilmektedir. Böbrek taşı rahatsızlığının bitkisel doğal yollardan pek çok çözümü bulunmaktadır. Bu çözüm metotlarını tercih ederek böbrek taşı rahatsızlıklarınızdan kurtulabilirsiniz. Peki, böbrek taşına ne iyi gelir? Nasıl geçer? Böbrek taşına faydalı, eriten veya düşüren yiyecekler var mı? İşte böbrek taşına iyi gelen doğal tavsiyeler. Böbrek taşı rahatsızlığından şikayetçi olan kişiler son aylarda özellikle arama motorlarında bu rahatsızlığın bitkisel çözümlerini araştırmaktadırlar. Böbrek taşı insanların gündelik yaşantısını etkileyen bir rahatsızlıktır.

Böbrek taşına ne iyi gelir?

Böbrek taşı kalsiyum ve protein ağırlıklı besinlerin az tüketilmesi ile birlikte ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla böbrek taşını düşürmek için protein ve kalsiyum ağırlıklı beslenmeniz gerekmektedir.

Süt: Süt kalsiyum ve protein bakımından en zengin gıdalardan biridir. Böbrek taşının düşmesine yardımcı olan süt oldukça faydalı bir besin kaynağıdır. Kalsiyum ağırlıklı beslenerek böbrek taşı oluşumunu engelleyebilirsiniz.

Elma Sirkesi: Elma sirkesi insan sağlığı açısından oldukça faydalıdır. Her derdin çaresi olarak elma sirkesi görülüyor. Elma sirkesi böbreklerdeki taşın düşürülmesine de yardımcı olmaktadır. Bir bardak suyun içine iki yemek kaşığı elma sirkesi ilave ederek tüketebilirsiniz. Böbrek taşından kaynaklanan ağrılarınızın da böylece önüne geçebilirsiniz. Elma sirkesi en etkili çözümlerden biridir. Elma sirkesi var olan böbrek taşının da erimesini sağlar.

Isırgan Otu: Isırgan otu böbrek taşının oluşumunu engelleyen bitkilerden biridir. Isırgan otu oldukça faydalı bir besin kaynağıdır. İdrar yollarında oluşan iltihapların atılmasını sağlar ve böbrek sağlığına karşı etkilidir. Böbreklerin sağlığını olumlu yönde etkiler böbrek taşının düşmesini sağlar. Böbrek taşlarının vücuttan atılmasını sağlar. Isırgan otunun böbrek taşı rahatsızlığı olan kişiler için tüketilmesi uzmanlar tarafından önerilmektedir.

Nar: Nar böbrek taşı oluşumunu engelleyen en etkili meyvelerden biridir. Nar sahip olduğu besin değerleri ile oldukça zengin bir meyvedir. Adeta bir şifa kaynağı olarak bilinir. Nar suyu ve nar tohumu böbrek taşı tedavisinde kullanılmaktadır. Eğer böbrek taşından kaynaklanan ağrılarınız varsa böbrek taşını düşürmek ve ağrılarınızı dindirmek için mutlaka nar suyu tüketmeniz gerekmektedir.

Nasıl geçer?

Böbrek taşını geçirmek için öncelikle böbrek taşına neden olan faktörlerin üzerinde yoğunlaşmak gerekiyor. Böbrek taşına neden olan gıdalardan uzak durarak böbrek taşı oluşumunu engelleyebilirsiniz. Böbrek taşı ağrıya neden olmaktadır. Bitkisel yöntemlerle birlikte böbrek taşınızı geçirebilirsiniz.

Kara Hindiba: Kara hindiba kökü böbrek taşınızı düşüren ve oluşumunu engelleyen bitkisel yöntemlerden biridir. Kara hindiba kökünün mutlaka organik olmasına dikkat etmelisiniz. Böbrek taşından kaynaklı olan ağrıları kara hindiba kökü ile birlikte önüne geçebilirsiniz. Ayrıca böbreklerde ki yararlı enzimleri de hareket geçiren kara hindiba kökü böbrek taşı oluşumunu engeller ve böbrek sağlığına olumlu katkı sağlar.

Fesleğen: Fesleğen insan vücudu sağlığı için oldukça yararlıdır. Vücudun gerekli besin ihtiyacını karşılayan fesleğen böbrek sağlığı için de önemlidir. Fesleğen tüketerek böbrek taşı oluşumunu geçirebilirsiniz. Ayrıca böbrek taşının vücuttan atılması için de yine fesleğen tüketmeniz önerilmektedir Dilerseniz salatalarınız da kullanabilir ya da fesleğen çayı yaparak fesleğen tüketebilirsiniz. Fesleğen çayı 4-5 ay kullanılması önerilir. 5. aydan sonra böbrek taş problemleriniz geçecek ve daha sağlıklı böbreklere sahip olacaksınız.

Kırkkilit Otu: Böbrek taşınızı hemen geçirmek ve düşürmek için kırkkilit otunu tüketebilirsiniz. Kırıkkılit otunu bir bardak sıcak suyun içine ilave ederek tüketmeniz önerilir. Böylece kısa süre içerisinde böbrek taşı şikayetlerinizden kurtulacaksınız. Böbrek taşı için en etkili bitkisel yöntemlerden biri olan kırkkilit otu böbrek taşı rahatsızlığı olan herkes tarafından tüketilmesi önerilir. Kırkkilit otu ayrıca vücuttaki kalsiyum ihtiyacını da dengeler ve böbrek sağlığına olumlu katkıda bulunur.

Böbrek taşına faydalı, eriten veya düşüren yiyecekler var mı?

Böbrek taşına faydalı olan pek çok besin vardır. Öğünlerinizde bu besinleri tercih ederek böbrek taşınızı eritebilir ve bu rahatsızlıklarınızdan kurtulabilirsiniz.

Pirinç: Pirinç tüketmeniz durumunda böbrek taşınızı düşürebilirsiniz. Pirinç lifli gıdalar arasında yer almaktadır. Dolayısıyla Bulgar pilavı, pirinç pilavı öğünlerinizde tercih edebilir ve böylece böbreklerinizi daha sağlıklı bir konuma getirebilirsiniz. Böbrek sağlığı için olmazsa olmaz gıdalardan olan pirinç oldukça faydalı ve besleyicidir.

Kabak Çekirdeği: Kabak çekirdeği de tüketerek böbrek taşlarınızı eritebilirsiniz. Kabak çekirdeği böbrek sağlığı açısından çok faydalıdır. Böbrekleri her türlü serbest radikallerden koruyan kabak çekirdeğinin tüketilmesi uzmanlar tarafından önerilmektedir. Düzenli olarak kabak çekirdeği tüketerek böbreklerinizdeki taşları vücudunuzdan uzaklaştırabilirsiniz. Kabak çekirdeği besin değeri bakımından oldukça zengin bir besin kaynağıdır.

Maydanoz: Salatalarda oldukça sık kullandığımız maydanoz böbrek sağlığı içinde önemlidir. Maydanoz böbreklerin çalışmasını kolaylaştırır. Böbrekleri her türlü zararlı enzimlerden korur ve düzenler. Böbrek taşı tedavisinde maydanoz oldukça yoğun tüketilmelidir. Çünkü sahip olduğu besin değerleri ile böbrek taşlarını kısa sürede döker ve vücuttan uzaklaştırır.

Çavdar: Çavdar tüketerek böbrek taşının yok olacağını biliyor muydunuz? Çavdar ekmeği beyaz ekmeğe göre daha yararlıdır. Dolayısıyla öğünlerinizde çavdar ekmeği tercih edebilir bu şekilde böbrek taşınızı düşürebilirsiniz. Çavdar lif bakımından zengin bir besin kaynağıdır. Sindirim sistemini düzenler ve iltihaplanmaların önüne geçer. Çavdar ekmeği ayrıca metabolizmayı da hızlandırmaktadır. Bu şekilde böbreklerin daha verimli çalışmasına yardımcı olur.