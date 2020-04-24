Boşaltım sisteminin en önemli organı böbreklerdir. İnsan vücudunda böbrekler sol ve sağ bel kısmında olmak üzere iki tanedir. Böbreklerde de diğer organlarda olduğu gibi belli başlı bir takım rahatsızlıklara denk geliniyor. En belirgin böbrek rahatsızlığı böbrek taşı rahatsızlığıdır. Böbrek taşı şikayeti olanların mutlaka üroloji uzmanına muayene olarak böbrek taşlarının ortaya çıkarmış olduğu sorunların giderilmesi için ilk adımı atmaları gerekiyor.

Böbrek taşı nedir?

Böbrekler vücudumuzda süzgeç görevi gören önemli organlarımızdır. Tükettiğimiz sıvı gıdalar böbrekler tarafından süzülerek bir kısmı kana karışırken bir kısmı da idrar yolları ile atılır. Böbreklerin yıllar boyunca süzme işlemlerinden dolayı oluşturduğu tortular böbrek taşı olarak nitelendiriliyor.

Böbrekler içerisinde idrar yollarına bağlı olan kanallar mevcuttur. Böbreklerin zamanla meydana getirdiği böbrek taşları bu kanalları tıkayarak böbrek taşı şikayetlerini ortaya çıkarıyor. Böbrek taşı, yaşlı genç demeden herkeste görülebilen bakalar olarak dikkat çekiyor.

Böbrek taşının belirtileri nelerdir?

Böbrek taşları aniden oluşan değil belli bir süreç içerisinde kendisini gösteren rahatsızlıklardır. Bu rahatsızlığın da diğer hastalıklarda olduğu gibi belli başlı bir takım belirtileri söz konusudur. Böbrek ile idrar yolu arasındaki kanalların böbrek taşları ile tıkanması neticesinde şiddetli bel ağrıları şikayetleri kendisini gösteriyor. Bu durum kişilerde dayanılamayacak bir ağrı vakası ile ortaya çıkıyor.

Böbrek taşı nedeni ile kişilerde görülen bel ağrıları kişilerin kalça, bacak ve sırt bölgelerine kadar yayılabiliyor. Böbrek taşının ortaya çıkarmış olduğu bir başka belirti de idrar yaparken kendisini gösteriyor. Böbrek taşı olan hastalarda kesik kesik ve koyu renkli idrar durumları söz konusudur. İdrar yaparken ağrı ve yanma hissi de yine böbrek taşlarının belirtileri arasında yer alan durumlardır.

Böbrek taşına bağlı olarak gelişen semptomlardan birisi de mide bulantısı ve kusmadır. Böbrek taşı ölçüsü itibari ile büyükse kanallardan idrarı boşaltamamasına neden olacağından bu durum kişilerde mide bulantısı ve kusma şikayetlerinin gelişmesine neden olabiliyor. Hastaların bu belirtiler ile karşı karşıya kalmaları durumunda mutlaka tıbbi bir destek almaları gerekiyor.

Böbrek taşı tedavi yöntemleri nelerdir?

Böbrek taşı şikayeti ile üroloji doktoruna muayene olan hastaları bir takım tahlil ve tetkikler yapılıyor. Yapılan ilk tetkik ultrason çekimidir. Ultrason çekimi ile hastaların belirtmiş oldukları şikayetlerin böbrek taşına bağlı olup olmadığı çekilen ultrason ile teşhis edilebiliyor. Çekilen ultrason ile böbrek taşı tespit edildiyse böbrek taşının ölçüleri de bu çekim esnasında belirleniyor.

Böbrek taşının oral yol ile kullanılacak ilaçlar ile tedavi edilip edilemeyeceği bu ölçümler ile tespit ediliyor. Eğer ki taşın büyüklüğü itibari ile oral yolla kullanılacak ilaçların etkili olacağı kanaatine varılmış ise ilaçlı bir tedavi yöntemine başlanıyor. Ancak ilaçlı tedavi böbrek taşlarının büyüklüğü nedeni ile yeterli olmayacaksa başka tedavi yöntemleri belirleniyor.

İdrar ve böbrek kanallarını tıkayan taşların boyutları büyük olduğunda doktor tarafından ya açık kalp ameliyatı ya da lazerli böbrek taşı ameliyatı planlanıyor.

Kadın ve erkeklerde böbrek taşı şikayetleri nelerdir?

Böbrek taşı şikayetleri belirti anlamında kadın ve erkeklerde benzer özellikler ile kendisini gösteriyor. Ancak erkeklerde prostat kesesi nedeni ile böbrek taşı düşürme ya da böbrek taşlı tedavisi erkeklerde kadınlara göre daha zor oluyor. Kadınlarda böbrek taşları böbrek ile idrar torbası arasındaki kanalı geçtiğinde ağrı şikayetlerinde gözle görülür bir azalma görülürken erkeklerde kanallardan geçen taşlar prostat kesesinde bekleyebiliyor.

Belirti olarak kadın ve erkek anlamında herhangi bir fark söz konusu değildir. Her iki cinsiyette de şiddetli bel ağrısı böbrek taşının en belirgin belirtisidir.



