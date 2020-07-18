Böbrek taşı ile ilgili günümüzde pek çok tedavi yöntemi vardır. Hem ameliyat hem de alternatif diğer tedavi yöntemleri böbrek taşının düşürülmesinde kullanılır.

Böbrek taşı nedir?

Böbrek taşı böbrek yollarında ve idrarın atıldığı böbrek kanalında oluşan mineral partikülleridir. Bu mineraller farklı şekilde oluşur ve birleşir. Bu şekilde büyümeye başlar. Oluşan partiküller ise sert bir şekilde meydana gelir. Buna böbrek taşı denilmektedir. İdrarın toplandığı böbrek kanalında böbrek taşları oluşur. Hastalar böbrek taşı oluşumundan dolayı ciddi şekilde ağrılar çekebilir. Böbrekler kanı temizlerler. Kanın temizlenmesi esnasında mineraller ve diğer partiküller bu kanallarda birikir. Ortaya sert tortullar meydana gelir. Bu da böbrek taşı olarak ortaya çıkar.

Böbrek taşı belirtileri nelerdir?

- Küçük idrarı yaparken ağrı hissetmek

- Mide bulantısı

- Kusma

- İdrarın küçük küçük gelmesi

- Yüksek ateş ve beraberinde titreme

- Bulanık renkli veya aşırı kötü kokulu idrar

- Normalden daha fazla idrar çıkma

- Böbreklerin olduğu yerde ağrı hissetme

- Kaburgaların alt bölgesinde hissedilen ağrı

- Karnın alt kısmında ve kasıktan böbreklere doğru yayılan ağrı

- İdrarın renginin pembe veya kahverengi olması

Böbrek taşı tedavisi nasıl yapılır?

Böbrek taşı tedavisi taşın büyüklüğüne göre farklılık göstermektedir. Böbrek taşı eğer 4mm den daha küçük ise vücut bu taşı kendi idrar yolu ile atmaktadır. Bunun için çeşitli ilaç takviyeleri hastaya verilir ve bu böbrek taşının atılması sağlanır. Fakat böbrek taşları küçük olsa da yine hastada ağrı yapabilir. 4 milimetreden küçük olan böbrek taşları için doktor tarafından su tedavisi önerilir. Günde en az 2.5 litre su hastanın içmesi önerilir. Bu şekilde böbrek yollarında oluşan böbrek taşlarının atılması sağlanır. Böylelikle içilen su ile böbrek üriner sistemi büyük ölçüde temizlenir. Yeni taş oluşumunun da önüne geçilmiş olur. Bu noktada ilaç tedavisi ile de su tedavisi desteklenir. İlaç tedavisi ve su ile böbrek taşları atılır. Bu süreç ise böbrek taşının büyüklüğüne göre değişkenlik gösterir.

Böbrek taşı 4 milimetreden daha büyük ise bu noktada su tedavisi işe yaramayacaktır. 4 mm den daha büyük böbrek taşları için böbrek taşı ameliyatı olabilir. Ayrıca doktor ameliyattan önce ise ses dalgaları ile hastanın tedavi edilmesi sağlanır. Ses dalgaları böbrek taşı oluşumunu engeller ve mevcut olan böbrek taşının da atılmasını sağlamaktadır. Böbrek taşları için üretoskopi tedavisi de uygulanmaktadır. Üretoskopi ile büyük böbrek taşları atılmaktadır.

Böbrek taşı neden oluşur?

Böbrek taşının oluşumu için pek çok faktör bir araya gelmelidir. İlk olarak obezite böbrek taşını oluşturur. Eğer fazla kilolu ve obezite sınırındaysanız mutlaka bu kilolarınızdan kurtulmanız gerekiyor. Obezite hem günlük yaşantınızı etkilediği gibi hem de böbrek sağlığınızı etkileyecek ve böbrek taşlarının oluşumuna neden olacaktır. Hareketsiz bir yaşam da sürdürmek böbrek taşına neden olabilir. Yetersiz derecede fiziksel aktivite yapmak ve hiç spor yapmadan bir yaşam sürmek böbrek taşını tetikleyecektir. Bu şekilde hayatımızdan sporu eksik etmememiz gerekiyor.

Ayrıca gut hastalığı da böbrek taşına neden olabilmektedir. Böbrek taşına neden olan bir diğer hastalık ise kronik bağırsak rahatsızlığıdır. Bağırsakların yeterince iyi işlev görememesi ve enfeksiyon yapması böbrek taşı oluşumunu etkileyecektir. Eğer daha önce bir böbrek taşı problemi yaşamışsanız ve bu problemi atlatmışsanız vücudunuz tekrardan da bir böbrek taşı üretebilir. Buda böbrek taşına neden olan bir diğer nedendir.

Taşı kırmak için ameliyat ve alternatif tedaviler

4 milimetreden daha büyük böbrek taşları için ameliyatla tedavi yöntemi uygulanır. Böbrek taşı kırmak için uygulanan ameliyat ise açık ve kapalı olmak üzere yapılır. Ameliyattan sonra 1 hafta içerisinde büyük oranda iyileşme sağlanır. Böbrek taşı için alternatif olarak tedavi ise ses dalgası tedavisidir. Ses dalgası ile birlikte böbrek taşlarının kırılması sağlanır.