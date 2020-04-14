Böbrek ağrısını kesen bitkisel yöntemleri uygulayarak bu ağrılarınızdan kısa süre içerisinde kurtulmak mümkün.

Böbrek Ağrısına Ne İyi Gelir?

Limonlu Su: Limon C vitamini bakımından çok zengindir. Dolayısıyla C vitamini böbreklere de çok iyi gelmektedir. Limonu direkt olarak yiyerek de tüketebilirsiniz. Limonlu su böbreklere iyi gelen doğal gıdalar arasında yer almaktadır.

Nar Suyu: Nar bin bir derde deva olan bir meyvedir. Nar suyu tüketerek böbrek ağrılarınızdan kurtulabilirsiniz. Nar böbrek yollarında yer alan enfeksiyonları temizler. Ayrıca böbreklerde yer alan taşları da nar suyu içerek düşürebilirsiniz. Ayrıca idrarda ki asit seviyesini de nar dengelemektedir. Böbrek taşı oluşumunu da engeller. Nar suyunu günde 3 defa tüketebilirsiniz.

Kereviz Suyu: Kereviz suyu ile birlikte böbrek ağrılarınızı giderebilirsiniz. Kereviz suyu tam anlamıyla bir şifa deposudur. Bu yüzden uzmanlar tarafından böbrek ağrıları olan kişilerin tüketmesi gerektiği önerilmektedir. Kereviz suyu içerdiği vitaminler ile birlikte sindirim sistemini düzenleyicidir. Böbrek yollarında ki iltihaplanmalar ve taş oluşumları yani ağrıya neden olan tüm etmenler kereviz suyu ile doğal yollardan geçirmek mümkündür.

Fesleğen Suyu: Böbrek ağrılarına iyi gelen bir diğer bitkisel su ise fesleğen suyudur. 1 litre kaynar suya yarım demet fesleğen suyu ekleyerek böbrek ağrılarınızı iyi edebilirsiniz. Fesleğen suyu karışımını evde yapmak oldukça kolaydır. 1 litre kaynar suyun içine limon tuzu atmak ve yarım demet ekleyerek soğumasını bekleyin. Soğuduktan sonra karışımı günde 2 defa içerek böbrek ağrılarınızı bitkisel yollardan tedavi etmiş olacaksınız.

Nasıl Geçer?

Böbrek ağrılarını geçirmek için böbrek ağrılarına neden olan semptomlara karşı tedavi seçenekleri geliştirmek gerekir. Böbrek ağrıları bitkisel çözümler ile birlikte geçen rahatsızlıklardandır. Mucizevi bitkisel çözümler ile pek çok kişi böbrek ağrılarını geçirmektedir.

Buğday Çimi Suyu: Böbrek ağrısını geçiren bitkisel sulardan biri de buğday çimi suyudur. Buğday çimi suyu klorofil ve vitamin bakımından oldukça zengindir. İçermiş olduğu vitaminler ve mineraller ile birlikte böbrek sağlığını olumlu yönde etkilemektedir. Buğday çimi suyu günde 40 ml tüketerek böbrek ağrılarınızı kesebilirsiniz. Buğday çimi suyu aynı zamanda böbrekteki iltihapları da söküp atar.

Sıcak Su Torbası: Evde bulunan sıcak su torbası ile birlikte böbrek ağrılarınızı geçirebilirsiniz. Sıcak su torbası böbrek ağrılarınızı anında keser. Sıcak su torbasını günde istediğiniz kadar uygulayabilirsiniz.

Soğuktan Korunmak: Soğuk ortamlarda bulunmayarak böbrek ağrılarınızdan kurtulabilirsiniz. Soğuk özellikle böbrekleri etkiler ve ağrıya sebep olur. Soğuk şiddetli oranlarda böbrekte ağrıya sebep olmaktadır. Bu yüzden soğuktan korunarak daha kalın çoraplar giyerek böbrek ağrılarınızı geçirebilirsiniz.

Su İçmek: Bol bol su içmek böbrekleri temizlemektedir. Dolayısıyla gün içerisinde mutlaka bol bol su tüketerek böbrek ağrılarınızdan kurtulabilirsiniz. Su içmenin pek çok faydası bulunmaktadır. Su içerek böbrek sağlığınızı olumlu yönde etkileyebilirsiniz. Su içmek idrar yolunu da olumlu yönde etkiler.

Böbrek Ağrısını Kesen Doğal Yöntemler, Bitkiler ve Çaylar

Karahindiba Çayı: Böbrek ağrısını anında dindiren ve kesen mucizevi bitki çaylarından biri olan karahindiba çayı insan sağlığına da oldukça faydalıdır. Karahindiba çayı sindirim sistemine iyi gelir ve böbrek yollarında ki iltihabı temizler. Bu şekilde iltihaptan kaynaklı olan ağrılarınız geçer. Bir bardak kaynar suyun içine iki tutam karahindiba ilave ederek tüketebilirsiniz. Karahindiba çayını günde 2 kez tüketebilirsiniz.

Karpuz Tohumu Çayı: Karpuz tohumu böbrek ağrısına en iyi gelen bitkisel yöntemlerden biridir. Karpuz tohumu idrar yollarını temizler ve sindirim sistemine olumlu katkısı olur. Günde 1 defa karpuz tohumu çayı tüketerek böbrek ağrılarınızdan kurtulabilirsiniz.

Isırgan Otu: Isırgan otu ile birlikte böbrek ağrılarınızı kesebilirsiniz. Isırgan otu aynı zamanda doğal idrar söktürücüdür. İdrar yollarınızda ki enfeksiyonu ısırgan otu ile birlikte atabilirsiniz. Evde ısırgan otu ile birlikte kolay bir şekilde ısırgan otu karışımını hazırlayabilirsiniz. Isırgan otunu bitki çayı olarak tüketerek böbrek sağlığınızı bitkisel yollardan iyi edebilirsiniz.

Mısır Püskülü Çayı: Mısır püskülü çayı böbrek ağrılarınızı dindirebilirsiniz. Böbrek üriner sistemi üzerinde olumlu etkisi bulunan mısır püskülü çayı ile ağrılarınızdan kurtulacaksınız. Mısır püskülü çayını belirli aralıklarla tüketerek böbreklerinizi iyi edebilirsiniz. Günde 2 defa mısır püskülü çayı tüketebilirsiniz.

Süt: Süt yoğun miktarda protein içerir. Protein böbrek sağlığını olumlu yönde etkiler. Böbrek ağrılarınızı geçirmek istiyorsanız günde 2 defa ılık süt içerek böbrek ağrılarınızdan kurtulacaksınız. Süt içmek sindirimi de kolaylaştırır. Bu yüzden böbrek ağrısı şikayetleri çeken kişilere süt uzmanlar tarafından önerilmektedir.

Yoğurt Kürü: Evde yapabileceğiniz yoğurt kürü ile idrar yolları iltihaplarınızı iyi edebilirsiniz. Yoğurt oldukça besin değeri yüksek bir gıdadır. Dolayısıyla böbrek ağrıları şikayetlerinizi yoğurt ile birlikte dindirebilirsiniz. Yoğurt içerisindeki besin değerleri ile birlikte böbrekte faydalı bakterilerin oluşmasını sağlar. Ayrıca zararlı bakterilerin de yok olmasını sağlayarak ağrıya neden olan fonksiyonları ortadan kaldırır. Günde 2 defa yoğurt kürü uygulayarak baş ağrılarınızdan kurtulabilir ve bu şekilde böbrek sağlığınızı tedavi edebilirsiniz.