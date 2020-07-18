Böbrek ağrısı ile birlikte pek çok kişi hastaneye gitmektedir. Böbrek ağrısı kendine özgü belirtileri ve tedavisi mümkün olan bir rahatsızlıktır.

Böbrek ağrısı nedir?

Böbrekler insan vücudu için en önemli organlar arasındadır. Karnımızın arkasında bulunan böbreklerin pek çok görevi bulunmaktadır. Böbrek ağrısı bir travma veya başka bir hastalığa bağlı olarak böbreklerin ağırmasına denilmektedir. Kişi böbreklerinde dayanılmaz bir ağrı hisseder ve bu ağrı sırtın alt kısmında hissedilir.

Böbrek ağrısı pek çok nedene bağlı olarak gelişmektedir. Diğer hastalıklar böbrek ağrısını tetikleyebilmektedir. Böbrek ağrısı çeken kişiler mutlaka en yakın zamanda bir hekime başvurması gerekmektedir. Hekim aracılığı ile böbreklerinde ki sorunlar teşhis edilmeli ve tedaviye bir an önce başlanılmalıdır. Böbrek ağrısı kimi zaman sırt ağrısı ile birlikte karıştırılmaktadır. Bu yüzden böbrek ağrısının belirtilerini iyi tespit etmek gerekir.

Böbrek ağrısı belirtileri nelerdir?

- Sırtın alt kısmına doğru yayılan bir ağrı

- Yüksek ateş

- İdrarda kan tespit edilmesi

- İdrar yaparken ağrı hissedilmesi

- Başın dönmesi ve başta uyuşukluk

- Kabızlık

- Diyare

- Bitkinlik hissi

- Titreme nöbetleri

- Mide bulantısı

Böbrek ağrısı tedavisi nasıl yapılır?

Böbrek ağrısı tedavisi mümkün olan bir rahatsızlıktır. Öncelikle böbrek ağrısına neden olan tıbbi nedenler hekim tarafından tespit edilir. Tespit edilen tıbbi nedene doğru bir tedavi seçeneği yapılır. Bu şekilde kişinin böbrek ağrısı tedavi edilir. Böbrek ağrısına neden olan bazı enfeksiyonlar ve bakteriler olabilir. Böbrek ağrısı tedavisinde verilen ilaçlar ile birlikte böbrek enfeksiyonları ve zararlı bakteriler temizlenir. Böylece ağrıya neden olan nedenler ortadan kalkmış olur. Böbrek ağrıları için doktorlar tarafından verilen çeşitli antibiyotik ilaçları böbreklerde ki enfeksiyonları temizlemektedir. Bu şekilde ağrı hissiyatı da azalır. Böbrek ağrısı için stereoid içermeyen ağrı kesiciler yine hekim tarafından verilebilir.

Bu ilaçlar böbrek ağrılarını önemli ölçüde giderir. Böbrek ağrısı tedavisi ve böbreklerin temizlenmesi için de doktor tarafından su tedavisi de başlatılabilir. Günde 2 litre en az su içerek böbreklerin temizlenmesini sağlayabilirsiniz. Bu şekilde böbrekler daha iyi çalışır ve böbrek ağrıları da ortadan kalkar. Su tedavisini doktorlar belirler ve hangi tedavinin daha çabuk sonuç aldığı yine doktorlar tarafından tespit edilmektedir.

Eğer böbrek taşı bulunuyorsa bu da ağrıya neden olacaktır. Böbrek taşlarının tedavisi cerrahi operasyonlar ile birlikte sağlanır. Bu şekilde kişinin böbrek ağrıları da tedavi edilmiş olur. Böbrek ağrıları çok nadir şekilde cerrahi operasyonlar ile tedavi edilir. Cerrahi operasyonunu gerekip gerekmediği yine doktor tarafından belirlenir.

Böbrek ağrısı neden olur, sebepleri nelerdir?

Böbrek ağrısı sebepleri pek çok nedene bağlı olarak gelişebilmektedir. Böbrek ağrısı sebepleri şu şekilde sıralanabilir.

- Böbrek taşı oluşumu böbrek ağrısına neden olabilir.

- İdrar yolunda oluşan enfeksiyonlar

- Mesane enfeksiyonları

- Böbreklerde oluşan enfeksiyonlar

- Hidronefroz yani böbrek büyümesi yine böbrek ağrısına sebep olur.

- Böbrek kanseri

- Böbrek yetmezliği

- Böbreklerde oluşan büyük kan pıhtıları

- Son dönemde herhangi bir böbrek hastalığı yaşamış olmak

- Gebelik dönemi

- Polikistik yani doğuştan beri gelen böbrek hastalıkları

- Kullanılan ilaçların yan etkisi olarak böbreklerde hasar meydana gelmesi böbrek ağrısına neden olmaktadır.

- Aşırı derecede soğukta kalmak

- Ayakların üşümesi

Böbrek ağrısı ayağa vurur mu?

Böbrek ağrısının ayağa veya bacağa vurması oldukça nadir görülen bir durumdur. Çoğu böbrek ağrılarında ayakta ağrı hissedilmez. Böbrek ağrılarına neden olan bazı etmenler ayağa vurur. Bu şekilde kişi böbrek ağrısını aynı zamanda ayağında da hissetmektedir. Bunun semptomları ve tedavisi doktor tarafından araştırılır. Doktor ağrının nedenini ve tedavi seçeneklerini sizlerle paylaşacaktır. Böbrek ağrısının çok azı ayakta hissedilir ve tedavisi de ilaçlarla mümkündür.