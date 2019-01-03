Turkish Airlines EuroLeague'in 16. maç döneminde temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, İspanya temsilcisi Baskonia'yı konuk edecek.

Zorlu mücadele öncesi Fenerbahçe'nin tecrübeli yıldızı Bobby Dixon açıklamalarda bulundu ve "Elbette Baskonia güçlü bir takım. Bize karşı burada sert bir maç ortaya koymalarını bekliyoruz. Bu sezon onlarla deplasmanda karşılaştık ve oldukça zorlu bir mücadele oldu. Kazanmak için savaşmamız gerekti ve sonuçta tek topla galibiyet alabildik. Şimdi de bir başka çekişmeli mücadele bizi bekliyor" dedi.