Beşiktaş'ın devre arasında İtalya Serie A ekibi Fiorentina'dan kiraladığı Kevin-Prince Boateng, Alman basınından Der Spiegel'e çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Boateng, altyapısından yetiştiği ve 2007 yılında Tottenham'a transfer olarak ayrıldığı Hertha Berlin formasını yeniden giymek istediğini belirtti.

Boateng, devre arasında Beşiktaş'a transfer olmadan önce Hertha Berlin'in o dönemdeki teknik direktörü Jürgen Klinsmann'a geri dönmeye hazır olduğuna yönelik bir mesaj attığını belirtti. Fakat Jürgen Klinsmann'dan bir cevap alamadığını da ekledi.

Hertha Berlin'in yeniden popüler hale gelmesi adına projeleri olduğunu belirten 33 yaşındaki oyuncu, "Telefonı alıp Götze ve Draxler'i aradım. 'Hadi beyler buraya gelin, burada bir yapı inşa edelim' dedim. Amacım Hertha Berlin'i yeniden popüler hale getirmekti" ifadelerini kullandı.

Ayrıca takıma bir hava kazandırmak isteyen Boateng, "Futbolu seven Berlin rapçileriyle birlikte çalışacaktık. Herkesi stada çekecektik. Marşın remiksi gibi bir şarkı yazacaktık" dedi.



