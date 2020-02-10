Kariyerinde önemli başarılar elde eden ve Avrupa'nın dev kulüplerinde forma giyen Kevin-Prince Boateng, Beşiktaş'a transfer edildiğinde son dönemdeki performans düşüklüğü nedeniyle akıllarda soru işareti bırakmıştı.

Ancak ilk maçında attığı gol ve futboluyla siyah-beyazlı camianın sevgisini kazanmasını bildi. İsabetli transfer yapmanın mutluluğunu yaşayan Beşiktaşlı yöneticiler, 32 yaşındaki Ganalı için "Mario Gomez gibi adam aldık. Gomez de benzer şekilde gelmiş, daha sonra performansıyla yeniden yükselişe geçerek Almanya Milli Takımı'nda forma giymeye başlamıştı. Boateng aynı Gomez gibi burada yeniden doğacak. Kalitesi ve kariyeri tartışılmaz bir oyuncu. Kendisine yönelik eleştirilerin yersiz olduğunu gösterdi. Takıma büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Düşük maliyetle, böylesine önemli bir yıldızı kadromuza kattığımız için mutluyuz" ifadelerini kullandılar.

ÇİFTE KUTLAMA

Kevin-Prince Boateng'e moral ve destek vermek için eşi Melissa Satta da Gaziantep FK maçında tribündeydi. İtalya'da ünlü bir program sunucusu olan eski manken Satta, karşılaşmanın ardından doğum gününü kutlamak için Boateng ile birlikte Zuma adlı mekana gitti. İkili, hem doğum gününü hem de Ganalı yıldızın attığı golü kutladı.