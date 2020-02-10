Beşiktaş'ın Gaziantep FK'yı 3-0 yendiği maçta sonradan oyuna giren ve bir gol atan Kevin-Prince Boateng, ilk izlenimi ve son durumla ilgili açıklamalar yaptı. "Harika bir başlangıç oldu" diyen, Boateng, "Daha iyisini hayal edemezdim. Maçı kazanmak en önemlisiydi. Gol atmak bir oyuncuyu her zaman mutlu eder. Ben bir takım oyuncusuyum. Hem gol attım, hem galip geldik" dedi.

Ljajic'in yerine oyuna alınıp gol attığının hatırlatılması ve "Hangi bölgede oynamayı daha çok seviyorsun?" sorusuna ise Ganalı oyuncu, "10 numara pozisyonunda

oynamayı seviyorum. Kariyerimin belirli dönemlerinde bunu söyledim. Milan haricinde başka takımlarda o pozisyonda oynamadım. Bugünün döneminde 10 numara pozisyonunda oynamak zor. Ancak en rahat hissettiğim en verimli olacağımı düşündüğüm yer 10 numara pozisyonu" yanıtını verdi.



