Boateng transferinde bekleyiş sürüyor

Dünyaca ünlü Alman stoperi 1 seneliğine kiralamayı hedefleyen Bordo-Mavililer, Fransız ekibine maaşının yarısını ödemeyi teklif etmişti. Kadroda ciddi bir revizyona gidecek olan Lyon, 33 yaşındaki Boateng’e vergilerle 4.2 milyon Euro veriyor. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın özellikle Şampiyonlar Ligi tecrübesi nedeniyle takımda görmek istediği Boateng konusunda olumsuz yanıt gelirse, rota listedeki alternatif isimlere çevrilecek. Kouyate de bu oyuncuların başında geliyor.