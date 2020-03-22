Boateng kafayı değiştirdi!

Kara Kartal’ın ara transfer döneminde İtalya Serie A ekibi Fiorentina’dan renklerine bağladığı Kevin-Prince Boateng, Beşiktaş formasıyla iyi bir başlangıç yapmıştı. Siyah-Beyazlı formayla çıktığı ilk 3 mücadelede 2 gollük performans ortaya koyan 32 yaşındaki Ganalı futbolcu, sonraki üç karşılaşmada ise sessiz kalmıştı. Sözleşmesinde, ‘10 maçta 45 dakika ve üzeri forma giyerse kontratı otomatik olarak uzar’ maddesi bulunan ve 5 karşılaşmada bu şartları sağlayacak şekilde forma giyen tecrübeli futbolcu, koronavirüs sebebiyle Türkiye’de liglerin ertelenmesinin ardından ailesiyle beraber evine çekildi.

Fotoğrafa beğeni yağdı

Sosyal medya hesaplarından günlük yaşantısıyla ilgili olarak paylaşımlarını sürdüren tecrübeli futbolcu, önceki gece saç stilinde değişikliğe gittiğini duyurdu. Yıldız isim, saçlarını sıfıra vurup yeni görüntüsünü hesaplarından paylaştı. Tecrübeli hücum oyuncusu, fotoğrafın altına ise, “Yeni saç, mutlu yüz” notunu düştü. Başarılı ismin yeni görüntüsüne yüzlerce yorum ve beğeni yağdı.