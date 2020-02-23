Boateng: Futbol adil değil

Beşiktaş’ta 57. dakikada Trabzonspor karşısında rakip fileleri havalandıran Kevin-Prince Boateng, maç boyunca takımının hücumlarında başroldeydi.

Kara Kartal’daki 2. sayısını kaydeden Boateng, görev yaptığı süre boyunca sergilediği performansla alkış topladı.

78. dakikada yerini Boyd’a bırakan Ganalı, maç sonrasında ise “Büyük bir hayal kırıklığı içindeyiz. Daha iyi olan taraf bizdik. Oyuna hükmettik, harika oynadık. Birçok fırsat yakaladık. Futbol her zaman adil değildir. Bazen çok ufak detaylar, çok büyük etkiler yaratır. Darbe aldığım pozisyonda baş dönmesi oldu. Önemli bir şeyim yok”