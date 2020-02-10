Boateng: Bu atmosfer beni büyüledi

Beşiktaş’ın, İtalyan ekibi Fiorentina’dan kiralık olarak ara transfer döneminin son gününde kadrosuna kattığı Kevin Prince Boateng, ilk maçında Gaziantep karşısında Vodafone Park Stadı’nın çimlerine ayak bastı. 3-0 kazanılan karşılaşmanın ikinci yarısında teknik direktör Sergen Yalçın tarafından oyuna sürülen Boateng, takımının ikinci golüne imzasını attı. Golü sonrası statta çok sevdiği İbrahim Tatlıses’in ‘Bitanem’ adlı şarkısı çalınan Ganalı futbolcu, tribünleri öve öve bitiremedi.

Yıldız futbolcu, “Almanya ve İtalya’da uzun yıllar forma giydim, İspanya’da Barcelona’da oynadım. Birçok önemli statta sahne aldım. Ama ben hayatımda Vodafone Park’taki gibi bir atmosfer görmedim” diye konuştu.

‘Şampiyonluk istiyorum...’

“Adeta saha içinde taraftarlarla birlikte oynuyormuşuz gibi bir durum var” diyerek sözlerine devam eden 32 yaşındaki futbolcu, “Bu itici güç, muhtemelen dünyanın hiçbir yerinde yok. Hem maç öncesinde hem de maç sırasında başta hocam olmak üzere teknik ekip, kaptanımız Burak ve tüm arkadaşlarım bana inanılmaz destek oldular. Buraya şampiyonluk yaşamaya geldim ve umarım bu hayalim gerçek olur” ifadelerini kullandı.

Şimdiden ilk 11 için bastırıyor

Henüz ilk maçında ortaya koyduğu futbol ve attığı golle herkesin büyük beğenisini kazanan Boateng, teknik direktör Sergen Yalçın’a şimdiden ilk 11’de formayı almak için adeta mesaj gönderdi.

Adem Ljajic’in, Gaziantep karşısında beklentilerin çok altında kalması sonrası Yalçın’ın, dünyaca ünlü yıldızını Başakşehir karşısında direkt sahaya sürmesi bekleniyor. Ayrıca Sırp yıldız gibi formsuz olan Diaby’nin yerine de sağ kanattaki en güçlü ismin, Boateng gibi sonradan oyuna giren ve golünü de atan Lens olacağı tahmin ediliyor.

Orhan Yıldırım