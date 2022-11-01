Davis Cup Juniors ve Billie Jean King Cup Juniors Finalleri olarak adlandırılan Dünya Gençler Şampiyonası’nın ilk gününde erkeklerde Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaştı. Kızlarda ise ilk eşleşme Tayland'dı.

Erkeklerin ilk maçında Kerem Yılmaz, Meecah Bigun'e 6-1, 6-4 yenildi. İkinci maçta korta çıkan Atakan Karahan ABD’li tenisçi Alexander Razeghi'yi 6-3, 6-1 yenerek skora dengeyi getirdi. Sonucu belirleyecek çiftler maçında Atakan Karahan/Kerem Yılmaz ikilisi Meecah Bigun/Alexander Razeghi çiftine 7-6, 6-4 yenildi ve eşleşme 2-1 Amerika'nın üstünlüğü ile sonuçlandı.

Kızlarda ilk maçta korta çıkan Dilek Deniz, Pimmada Thongkum'u 6-4, 6-3; ikinci maçta mücadele eden Duru Söke ise Lisa Podgorichani 6-2, 7-5 yenerek skoru 2-0 Türkiye lehine getirdi. Çiftler maçında Zeynep Erbakan ve Duru Söke ikilisi Assaraphon Wannapho/Lisa Podgorichani çiftine 6-1, 6-1 yenildi ve kızlarda ilk gün karşılaşmasında skor 2-1 Türkiye’nin lehine sonuçlandı.

Yarın 11.00’de başlayacak karşılaşmalarda Türkiye erkeklerde Japonya, kızlarda Kolombiya ile karşılaşacak.



