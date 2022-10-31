Açılış töreni 23 ülkenin sporcuları ve kaptanlarına Aspendos’un tanıtılması ile başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı İnanç Özçakmak, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürü Candemir Zoroğlu, ITF Gençler ve Senyörler Yöneticisi Matt Byford ve Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin’in konuşmalarıyla turnuvanın açılışı yapıldı. Konuşmalar sonrasında Milli takımımızın sporcuları Atakan Karahan, Kerem Yılmaz, Emirhan Bulur, Duru Söke, Zeynep Erbakan, Deniz Dilek, Çek sporcu Tereza Valentova ve Alman sporcu Sonja Zhiyenbayeva mini kortta gösteri maçı yaptı.

TTF Başkanı Cengiz Durmuş: “Türkiye'de tenisin oynanabilmesi için Şırnak'tan başlayıp Antalya'ya kadar gelen Türkiye'nin her noktasından ulaşılabilen bir yol çizdik”

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, dünyada en fazla turnuva düzenleyen ülkeler arasında yer aldıklarını vurgulayarak, "Türkiye Tenis Federasyonu olarak biz dünyanın en iyi sporcularını yetiştirebilmek için birçok strateji ve birçok uluslararası turnuva düzenliyoruz. Bu turnuvaları yaparken elbette ki paydaşlarımızın olması gerekiyor. Özellikle ITF'in destek ve iş birliğiyle bu güzel organizasyonları yaparak ülkemizin hem tanıtımına hem de spor turizminin önemine dikkati çekerek sizleri ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Türkiye'nin spor yatırımları ile organizasyonları, yapmış olduğu turnuvalarla dünyanın ulaşılır ortak bir merkezi haline geldiğini söyleyebiliriz. Doğu ve batıyı bağlayan bir köprü görevi yapan geçiş güzergahı olarak uluslararası tenis turnuvalarının aranan adresi olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Gerek sporda yatırımlar ile gerekse bu organizasyonların yapılmasıyla dünyada en fazla turnuva düzenleyen ülkeler arasındayız. Bu coğrafya o kadar önemli ki ülkemizde sporcularımız kendi ülkesinde birçok uluslararası turnuva oynayarak dünya sıralamalarında kendi yerlerine ulaşabilmek için yarışıyor. Elbette bunları yapabilmek için Gençlik ve Spor Bakanlığımızın önderliğinde spor devrimi olarak adlandırdıkları her alanda yapmış oldukları tesislerle bizim bu hedeflerimize ulaşmamız konusunda bizleri güçlendiriyor. Türkiye'de tenisin oynanabilmesi için Şırnak'tan başlayıp Antalya'ya kadar gelen Türkiye'nin her noktasından ulaşılabilen bir yol çizdik. Bu yoldan devam ederek uluslararası alanda ülkemizi temsil edebilecek çok yetenekli gençlerimiz var. Gençlerimiz ülkemizi gelecekte en iyi noktada temsil edeceklerinden endişem yok" dedi.

Şahin: “Birçok turnuvayı ülkemize kazandırdık, kazandırmaya da devam edeceğiz”

ITF’in tenisin marka şehri Antalya’yı bir kez daha tercih etmesinden büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, “Böylesine çok önemli bir turnuvada Megasaray Tenis Akademi’mizin burslu oyuncularından Duru Söke’nin de kız milli takımımız için yarışması bizi gururlandırıyor. 60 kortuyla Megasaray Tenis Akademi; ATP, Davis Cup, Junior Davis Cup, Junior Billie Jean Cup, ITF Wheelchair gibi dünya çapında ses getiren birçok turnuvaya ev sahipliği yaptı. Bu turnuvalarda bugüne kadar 5 kıtadan 10 binin üzerinde sporcu ağırlandı, 2 milyon doların üzerinde para ödülü dağıtıldı. Ana sponsoru olduğumuz Türkiye Tenis Federasyonu’nun organize ettiği, iş birliği yaptığımız turnuvanın startını tarihi bir atmosferden veriyoruz. Gençlerimizin tenis alanındaki yeteneklerini en üst düzeye çıkarmak ve Türkiye’de tenisi yaymak için başkanımız Cengiz Durmuş’la birçok turnuvayı ülkemize kazandırdık, kazandırmaya da devam edeceğiz. Geleceğin dünya yıldızı olacak 23 ülkeden gelen gençleri tüm kalbimle selamlıyorum. Hepsine başarılar diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Özçakmak : “Tenis Federasyonu uluslararası turnuva gerçekleştirme başarısı anlamında Türkiye’nin önde gelen federasyonlarından”

Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış ilişkiler Genel Müdür Yardımcısı İnanç Özçakmak İngilizce ve Türkçe yaptığı konuşmasında Uluslararası Tenis Federasyonunun bu organizasyonu Antalya’da yapmaya karar kıldığını söyledi. Özçakmak, “Antalya’da bu yıl 23 ülkeden 32 takımı ağırlıyoruz. Ancak aslında yüz milyonları ağırlıyoruz. Tenis bildiğiniz gibi dünyada en çok izleyicisi bulunan sporlardan biri. Tenis Federasyonunun uluslararası turnuva gerçekleştirmekteki başarısı anlamında Türkiye’nin önde gelen federasyonlarından. Bu sene bu organizasyonda hem sportif, hem de sosyo kültürel olarak kusursuz geçeceğinden şüphemiz yok” dedi.

Byford: “Finallerde yarışan sporcular Federer, Nadal ve Djokovic’in adımlarını takip ediyor”

2021 senesinde çok güzel bir şekilde düzenlenen Davis Cup Juniors ve Billie Jean King Cup Juniors Finalleri turnuvasından sonra tekrar Antalya’da bir aradayız. Umarım siz de önümüzdeki hafta için benim kadar heyecanlısınızdır ve çok güzel bir hafta yaşarız. ITF adına Uluslararası Tenis Federasyonu’nun çalışmalarını destekleyen Türkiye Tenis Federasyonu’na tüm bu çalışmaları destekledikleri için teşekkür ederiz. Aynı zamanda Club Megasaray’a e Megasaray Tenis Akademisi’ne bu organizasyona ev sahipliği yaptıkları için çok teşekkür ederiz. Takım sporu ITF için çok önemli bunun bazı örnekleri Davis Cup ve BJK Cup bunlar bizim en önemli organizasyonlarımızdan ikisi. Sizler de bu kadar önemli raketlerin adımlarını takip ediyorsunuz Federer, Nadal, Djokovic gibi bütün finalde oynayan sporcuların takibini siz de gerçekleştiriyorsunuz sporcular olarak finallere ulaştığınız için kendinizle gurur duymalısınız. Hepinize çok büyük şans diliyorum” dedi.

Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürü Candemir Zoroğlu, “Türkiye’de sporun, kültürün ve turizmin başkenti Antalya’da Aspendos Antik Tiyatrosu’nda bu organizasyonu bu sene ikinci kez düzenlediğimiz için oldukça mutluyum” dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan ise “Antalya'da sporcularımızı ağırlamaktan mutluluk duyduk. Güzel anılarla ülkenize döndüğünüz dostluk, kardeşlik ve barışın kazandığı bir turnuva diliyorum" diye konuştu.

Karşılaşmalar 1 Kasım Salı günü saat 11.00’de Megasaray Tenis Akademisi kortlarında başlıyor. 11.00'de kızlarda milli takımımız ilk mücadelesini Tayland karşısında verirken, erkeklerde ise Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacağız.