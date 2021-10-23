BMX Süper Kross Dünya Kupası 5. tur yarışları tamamlandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Adapazarı ilçesi 15 Temmuz Camili Mahallesi’ndeki Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde düzenlenen yarışlara, 23 ülkeden 150 sporcu katıldı. Çeyrek final, yarı final ve final yarışlarının ardından "elit erkekler" kategorisinde İsviçre’den Simon Marquart, "elit kadınlar" kategorisinde Amerika Birleşik Devletleri’nden Felicia Stancil, "23 yaş altı erkekler" kategorisinde İtalya’dan Pietro Bertagnoli, "23 yaş altı kadınlar" kategorisinde de Arjantin’den Francesca Cingolani birinci sırayı aldı.

Dereceye girenlere ödülleri verildi

Dereceye girenlere ödüllerinin takdim edildiği tören öncesi gazetecilere açıklama yapan Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nin dünyanın en modern tesislerinden olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ve diğer yetkililerin vadinin yapımında büyük emekleri olduğunu aktaran Kaldırım, Sakarya’nın bisiklet sporunda hep önde olacağını kaydetti.

Kente şampiyonluklar geldiğini ifade eden Vali Kaldırım, "Kenan Sofuoğlu ile başlayan bir serüven var. Mete Gazoz burada. Dolayısıyla da bisiklet sporunda Sakarya’mız bu altyapıyla önemli bir merkez oldu. İnşallah bundan sonra hedefimiz, bisiklet sporunda Türkiye’nin söz sahibi olması, birincilikler çıkarması." şeklinde konuştu.

Vali Kaldırım, organizasyonda emeği geçen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve ekibine de teşekkür etti. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ise bu organizasyonu çok önemsediklerini dile getirerek, "Malum Sakarya bisiklet konusunda her geçen gün artan bir değer olduğunu dünyaya duyurmuştur. Nasip olursa pazartesi günü de Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da ’Bisiklet dostu şehir’ unvanını almaya gidiyoruz. Bu yarışların ülkemize, Sakarya’mıza hayırlı olmasını diliyorum. Sakarya, bisiklet konusunda dünya çapındaki şehirler zincirine girmiştir. İlgi duyan tüm vatandaşlara, sporculara teşekkür ediyorum. Biz diyoruz ki Sakarya sizin eviniz, dünyayı misafir ederiz." ifadelerini kullandı.

Yarışları, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fahri Kasırga ve olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz da izledi.

Törende çekilişle vatandaşlara Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce tarafından bisiklet hediye edildi.

Şampiyonanın 6. tur yarışları yarın Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde yapılacak.

SAKARYA (AA)