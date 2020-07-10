BMW Türkiye espor heyecanına ortak oldu

Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu BMW, E-Spor dünyasını destekleme vizyonuyla yola çıkarak gençlerin önünü açmaya devam ediyor. İstanbul Boğazı’nda gerçekleştirilen ve sosyal mesafeli ilk Espor etkinliği olarak kayıtlara geçen Red Bull M.E.O.’da Yeni BMW 1 Serisi ve Yeni BMW 2 Serisi Gran Coupé modelleriyle boy gösteren BMW, gençlerin dijitalleşen dünyasında yol arkadaşı oluyor.

BMW’lerin İçinden Boğaz Turu

Dünyanın en rekabetçi mobil oyun arenalarından olan Red Bull M.E.O’nun 4 - 5 Temmuz tarihlerinde gerçekleşen Türkiye finalleri, İstanbul Boğazı’nda benzeri görülmemiş bir E-Spor turnuvasına sahne oldu. PUBG MOBILE Türkiye şampiyonunun belli olduğu ve feribot içerisinde gerçekleşen organizasyonda, Yeni BMW 1 Serisi ve Yeni BMW 2 Serisi Gran Coupé modelleriyle BMW Türkiye de yerini aldı. E-Spor dünyasının bilinen isimlerinden Oğuzhan Özyetiş Yeni BMW 1 Serisi’yle, Egoist Pati ise Yeni BMW 2 Serisi Gran Coupé’yle otomobillerin içerisinden takımlarına kaptanlık yaparak yarışmacılara yol gösterdi. ‘’Anadolu Yakası’’ takımının Harem İskelesi’nden, ‘’Avrupa Yakası’’ takımının ise Sirkeci İskelesi’nden alınarak İstanbul Boğazı’nda 2 saatlik yolculuğa çıkarıldığı keyifli organizasyonda, kazanan takım Blaze Esports oldu.