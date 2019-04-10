BMW GOLF CUP INTERNATIONAL 2019 Türkiye elemeleri heyecanı başlıyor

Borusan Otomotiv’in ev sahipliğinde ve İstanbul Golf Kulübü sportif direktörlüğünde bu yıl 14.’sü düzenlenen BMW Golf Cup International 2019 Türkiye Elemeleri; 25-28 Nisan tarihleri arasında Silivri Marmara Golf Sahası’nda gerçekleştirilecek. Dünya genelinde 50 farklı ülkeden 100 bin katılımcıyı ve bine yakın yerel turnuvayı içeren BMW Golf Cup International’ın 2006 yılından bu yana devam eden Türkiye Elemeleri, bu yıl da 3 gün ön elemeler ve 1 gün final turu olmak üzere 4 gün sürecek. Katılımcılar, Mart 2020’de gerçekleşecek BMW Golf Cup International Dünya Finali’nde Türkiye’yi temsil edecek üç kişiden biri olmak için kıyasıya rekabet edecekler.

Golf sporunu uzun yıllardır destekleyen BMW ve Borusan Otomotiv, geleceğin golf yıldızlarını bu yıl da Minikler kategorisinde ağırlayacak. BMW Golf Cup International Türkiye Elemeleri’nde 7-12 yaş aralığındaki yetenekli golfçüler, Minikler A ve Minikler B kategorilerinde dereceye girebilmek için kıyasıya yarışacak.

Turnuva sonunda Erkekler A, Erkekler B ve Kadınlar kategorilerinde dereceye giren sporculara ödülleri, İstanbul Nakkaştepe’deki İstanbul Golf Kulüp binasında gerçekleştirilecek törende takdim edilecek. 28 Nisan Pazar akşamı Borusan Otomotiv’in ev sahipliğinde düzenlenecek törende, kendi kategorilerinde 1. olan katılımcılar, BMW Golf Cup International Dünya Finali’ne katılma hakkı elde edecekler.