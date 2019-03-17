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Bloody Palace, Devil May Cry 5 ile ücretsiz geliyor

Devil May Cry 5’ta 1 Nisan’da yapılacak ücretsiz bir güncellemeyle Bloody Palace modu oyun sahiplerine sunulacak.

17 Mart 2019, Pazar 11:15
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Bloody Palace, Devil May Cry 5 ile ücretsiz geliyor

Şeytan avcıları için büyük gün 1 Nisan... Tamamen şeytani bir kılığa bürünmek için hazır olun. Çünkü Bloody Palace Modu Devil May Cry 5 sahiplerine 1 Nisan 2019’da ücretsiz güncellemeyle sunulacak.

Bloody Palace, zamana karşı yarışırken düşmanların ve bossların zorluk seviyelerinin de arttığı bir hayatta kalma modu. Oyun fanatikleri, Dante, Nero ya da V olarak Bloody Palace modunda farklı düşman seviyelerini oynarken yeteneklerini de test edecek.

Oyun dünyasının en çekici ve stil sahibi oyunu Devil May Cry 5 tüm dünya ile aynı anda XBOX, PS4 ve PC’de oyunseverlerle buluşuyor.

DHA

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