Bloody Palace, Devil May Cry 5 ile ücretsiz geliyor

Şeytan avcıları için büyük gün 1 Nisan... Tamamen şeytani bir kılığa bürünmek için hazır olun. Çünkü Bloody Palace Modu Devil May Cry 5 sahiplerine 1 Nisan 2019’da ücretsiz güncellemeyle sunulacak.

Bloody Palace, zamana karşı yarışırken düşmanların ve bossların zorluk seviyelerinin de arttığı bir hayatta kalma modu. Oyun fanatikleri, Dante, Nero ya da V olarak Bloody Palace modunda farklı düşman seviyelerini oynarken yeteneklerini de test edecek.

Oyun dünyasının en çekici ve stil sahibi oyunu Devil May Cry 5 tüm dünya ile aynı anda XBOX, PS4 ve PC’de oyunseverlerle buluşuyor.

DHA