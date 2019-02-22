BLMA'ya kaybeden Galatasaray, EuroCup'a veda etti: 70-57

Basketbolda FIBA Kadınlar EuroCup son 8 turu rövanşında Galatasaray, konuk olduğu Fransa ekibi BLMA’ya 70-57 yenilerek turnuvaya veda etti.

22 Şubat 2019, Cuma 00:59
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BLMA'ya kaybeden Galatasaray, EuroCup'a veda etti: 70-57

Basketbolda FIBA Kadınlar EuroCup son 8 turu rövanşında Galatasaray, konuk olduğu Fransa ekibi BLMA’ya 70-57 yenilerek turnuvaya veda etti.

Lattes kentiyle aynı adı taşıyan spor salonunda oynanan mücadelenin ilk periyotunu 18-15 önde önde geçen ev sahibi BLMA, devreyi ise 36-32 önde kapadı.

Üçüncü çeyrekte de aradaki skor farkını koruyarak 49-45 üstün tamamlayan Fransa temsilcisi, karşılaşmayı ise 70-57’lik skorla kazanarak adını üst tura yazdırdı.

Maçın en skorer oyuncusu, BLMA’da 20 sayı kaydeden Helena Ciak oldu.

İlk maçta konuk ettiği rakibine 64-50 mağlup olan Galatasaray, rövanşı da kaybederek turnuvaya veda etti. Sarı-kırmızılı takım, geçen yıl kupadan zaferle ayrılmıştı.

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