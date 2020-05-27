BlizzCon 2020 hakkında önemli açıklama

Oyun dünyasının en önemli fuarları arasında yer alan BlizzCon 2020 de corona virüs salgınından nasibini aldı. İptal edilen fuarın yerine sonraki aylarda sanal bir etkinlik yapılacağı öğrenilmişti. BlizzCon Yönetici Yapımcısı Saralyn Smith, konuyla ilgili önemli bir açıklamada bulundu.

İşte yapılan açıklama:

Blizzard topluluğuna selamlar,

Birkaç hafta önce bu yılki BlizzCon'a dair belirsizliklerden bahsettiğim bir güncelleme paylaşmıştım. O günden bu yana pek çok şey değişirken pek çok şeyde de hiçbir değişiklik olmadı. Bu dönem boyunca, almak istediğimiz sağlık ve güvenlik önlemlerinin nasıl bir etkinlik deneyimine yol açacağına dair pek çok görüşme yaptık. Ayrıca izleyebileceğimiz farklı yöntemler hakkında konuştuk ve bunların her birinin önümüzdeki aylarda ulusal ve yerel sağlık önlemlerinden ne şekilde etkileneceğini tartıştık. Sonuç olarak, elimizdeki seçenekleri değerlendirmemizin ardından bu yıl BlizzCon'u gerçekleştirmemek gibi zor bir karar aldık.

Bu karar bizi büyük ölçüde hayal kırıklığına uğrattı ve pek çoğunuzun da benzer hislere sahip olduğunu hayal edebiliyorum. BlizzCon'u gerçekten seviyorum ve Blizzard çatısı altındaki herkesin aynı duygulara sahip olduğunu biliyorum. Bu sonbaharda sizinle bir araya gelemeyeceğimiz için çok üzgünüz.

Ama merak etmeyin, bir gün yeniden birlikte olacağız!

Şu anda BlizzCon'un ruhunu internet üzerinden yakalayarak sizinle buluşmanın yollarını arıyoruz. Bu sayede mevcut sağlık ve güvenlik protokollerinden de çok daha az etkilenmemiz mümkün olacak. Çevrimiçi etkinliğimizi en kısa zamanda gerçekleştirmek istesek de bu bizim için de yeni bir şey ve pek çok farklı unsuru barındırıyor. Dolayısıyla muhtemelen önümüzdeki yılın başlarına kadar beklememiz gerekecek. BlizzCon aynı zamanda her yıl Blizzard oyunlarının büyük espor etkinliklerinin gerçekleştiği bir platform. Bu yüzden, normalde BlizzCon'da yapılacak üst düzey yarışmaların bazılarını desteklemenin alternatif yollarını arıyoruz.

Planlarımız şekillendikçe sizi bilgilendireceğiz. Şimdilik hepinizi Shadowlands'i keşfederken, handa takılırken, payload'u ittirirken (ihmal etmeyin!) ve diğer tüm Blizzard evrenlerinde dolaşırken görmeyi umuyoruz.

Sağlıcakla kalın,

Saralyn Smith